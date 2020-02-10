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понедельник, 10 февраля 2020 18:36

Нашли старинную фигурку для малоизвестной настольной игры

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Нашли старинную фигурку для малоизвестной настольной игры
Нашли фигурку с настольной игры викингов Фото: sciencealert.com

Археологи нашли 1200-летнюю игровую фигурку викингов на острове Линдисфарн, Великобритания.

Считают, что это "король" с настольной шахматообразной игры hnefatafl - "стол короля". Многочисленные фигурки "защищали короля", который находился в центре доски, от атак "врагов" наступавших с 4-х сторон. Артефакт сделан из белого и синего стекла и имеет размер привычной нам шоколадной конфеты, сообщает Science Alert.

Исследователи отмечают, что ценность фигурки в ее возрасте. Именно в VIII - IX вв. начинались разрушительные набеги викингов на Англию. Однако ответа, принесли ли игру на остров викинги нет. Вещь могла принадлежать и знати Северной Британии, которая знала эту игру. Несмотря на неясность происхождения, фигурка все же показывает рост скандинавского культурного влияния в данном регионе. Классические шахматы появились в Англии позже, где-то в XII в.

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"Удивительно думать, что когда викинги высадились сюда, они теоретически могли сесть с монахами Линдисфарна, чтобы поиграть в игру, которая была бы знакома обоим культурам, хотя они почти наверняка спорили бы о том, по чьим правилам играть", - отметил археолог Весткотт Уилкинс.

Канадские археологи обнаружили одну из древнейших шахматных фигур во время исследования в 1991-м торговой крепости Хумаймы в Иордании. Несмотря на давность находки, исследованием занялись совсем недавно. Фигурка представляет собой прямоугольный камень с круглым углублением сверху и резьбой по нижней части.

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