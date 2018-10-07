Нашли старинное детское ружье

В Москве археологи нашли игрушечное детское ружье.

Его нашли во время наблюдения за земляными работами в районе Гончарной набережной, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Вероятно, игрушка была изготовлена ​​в конце XVIII - начале XIX века из сплава свинца и олова. В ружья потерялся спусковой механизм. Тщательность изготовления свидетельствует о том, что ружье сделал европейский мастер.

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Автор: РБК В Москве нашли детское игрушечное оружие

"Можно предположить, что найденное ружье принадлежало ребенку из богатой семьи - обычно дети играли с керамическими и деревянными игрушками. Вполне вероятно, найденный артефакт был частью игрового набора, какие были популярны во времена правления императора Павла I. С другой стороны, на прикладе, находится изображение вооруженного мужчины в шароварах, при этом на фоне крепости - это может быть отсылкой к русско-турецким войнам, которые произошли во времена Екатерины ІІ", - говорит руководитель департамента Алексей Емельянов.

В Хакасии в России археологи нашли игрушки возрастом 20 тыс. лет. В одной из могил нашли фигурку животного и куклу.