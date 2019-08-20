Нашли саркофаг эпохи первых правителей Франции

Археологи обнаружили древний саркофаг с останками пожилой женщины в городе Каор во Франции. Ему около 1,5 тыс. лет.

Ученые предполагают, что захоронение принадлежит эпохе Меровингов - первой династии французских королей, правивших с V - VIII вв, сообщает The Sun.

Гроб датированный VII в. соорудили из обычных известняковых плит, а крышку закрепили неизвестным веществом. Никаких опознавательных знаков не сохранилось, поэтому историки не могут сказать, кому принадлежала эта гробница.

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Анализ костей показал, что в ней похоронена женщина, которая дожила до преклонного возраста и страдала от остеоартрита. Предполагают, что она служила в Меровингском монастыре, который когда-то находился на этом месте. Рядом с ней обнаружили фрагменты посуды и сооружения, которые некогда были кухней.

Автор: Département du Lot Во Франции нашли саркофаг эпохи Меровингов V-VIII вв.

Археологи обнаружили 25 гробниц древних воинов недалеко от города Сьюдад-Реаль, Испания. У 2-х из них нашли захоронение воинов-женщин. Все гробницы принадлежат племени иберийцев - древних жителей Испании. В противостоянии с ними погиб карфагенский полководец Гамилькар Барка - отец Ганнибала. Могильник находится на холме Аларкос и датируется III в. до н.э. Тогда в 228 году до н.э. в противостоянии с племенем ориссов погиб Гамилькар.