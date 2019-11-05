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вторник, 05 ноября 2019 10:31

Нашли предсказание о мировой войне

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Археолог Невилл Холл нашел давние двери конюшни на ферме в графстве Линкольншир, Великобритания. Памятник повседневности имеет надписи о начале Первой мировой войны.

На нем высечено W W A R/AUG 2 1914. В этот день, 2 августа, немецкие войска захватили Люксембург и выдвинули ультиматум нейтральной Бельгии. Требовали права оккупировать страну, чтобы "защитить" ее от французского вторжения. В этот же день война принесла первые жертвы на Западном фронте - французов и немцев. Великобритания официально объявила войну Германии 4 августа, сообщает The History Blog.

Молодые люди, которые вырезали инициалы, видели неизбежную мировую войну за 2 суток до официального объявления в своей стране. Благодаря граффити авторов узнали и установили их истории. Они были соседями и друзьями в детстве. Рядом с символами вырезали дом, лошадей, велосипед, 2 плуга и свои инициалы.

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Юношей звали Уильям Бристоу и Джон Лизли. Первый остался помогать на ферме матери-вдове, что освобождало его от призыва. Второй служил в Чеширском полку и был ранен во Франции, но выжил, потеряв родного брата. Имел право носить медаль победы и британскую военную медаль.

"Для нас это удивительное открытие и настоящее напоминание, о чем было детство в Линкольншире, - о лошадях, велосипедах и развлечениях накануне страшной войны", - добавил офицер по охране окружающей среды Ян Маршмен.

Автор: Kathryn Murphy
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Термин "Первая Мировая война" возник 10 сентября 1918-го. Так конфликт, который подходил к концу, назвал в своем дневнике военный корреспондент британской газеты "Таймс" и историк Чарльз Репингтон. До этого войну называли "Европейской", "Большой".

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05
ноября

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