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вторник, 08 мая 2018 23:13

Нашли похищенную картину Марка Шагала

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Нашли похищенную картину Марка Шагала
Картину похитили в 1988 году. Фото: ВВС

Нашли картину художника Марка Шагала, похищенную в 1988 году.

Полотно 1911 "Отелло и Десдемона" похитили из квартиры американского семейства Эрнеста и Роуз Хеллера, сообщает ВВС.

Картину нашли после того, как владелец галереи Вашингтона дважды отказался приобрести ее. Он посоветовал продавцу обратиться к властям для подтверждения права собственности.

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"Мы взялись за это дело", - заявил член команды FBI Art Crime Марк Хесс.

Произведение большую часть времени лежало на чердаке в коробке. Теперь картину вернут владельцам.

В Швейцарии группа из 25 тыс. Человек приобрела картину Пабло Пикассо "Бюст мушкетера" 1968 года по € 1,7 млн - 53,3 млн грн. Каждый из покупателей заплатил около € 50 - 1,5 тыс грн.

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