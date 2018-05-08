25 тыс. человек скинулись деньгами, чтобы приобрести картину Пикассо

 
Ексклюзивы
1/5
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 198
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
6 Просмотров: 3015
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
2 Просмотров: 5760
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1242
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1521
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 738
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 585
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2412
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 11376
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1251
Фото
Все фото
16
6
6
17
13
Художник дополняет шедевры живописи бургерами и колой
Художник дополняет шедевры живописи бургерами и колой
Дэвид Линч покажет эротические фото
Дэвид Линч покажет эротические фото
Семьи из Крыма объединились, чтобы учить детей
Семьи из Крыма объединились, чтобы учить детей
&quot;По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах&quot; - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
Президент с воздушными шарами и феминистка в ванной: показали всемирно известные работы американского фотографа
Президент с воздушными шарами и феминистка в ванной: показали всемирно известные работы американского фотографа
Видео
Все видео
Открытие Евровидения-2018 (онлайн-трансляция)
Открытие Евровидения-2018 (онлайн-трансляция)
"Нас не сломать и даже не убить": рок-группа записала гимн украинским воинам
"Нас не сломать и даже не убить": рок-группа записала гимн украинским воинам
Вспомнить все: как Украина покоряет Евровидение
Вспомнить все: как Украина покоряет Евровидение
В прокат выйдет американская комедия "Душа компании"
В прокат выйдет американская комедия "Душа компании"
Звезда "Гарри Поттера" сыграет скандальную британскую принцессу
Звезда "Гарри Поттера" сыграет скандальную британскую принцессу
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
2 Просмотров: 5751
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1242
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 3024
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6093
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2115
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 1755
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
вторник, 08 мая 2018 21:45

25 тыс. человек скинулись деньгами, чтобы приобрести картину Пикассо

  Комментировать
25 тыс. человек скинулись деньгами, чтобы приобрести картину Пикассо
"Бюст мушкетера" Пабло Пикассо экспонируют в Женеве. Фото: artfixdaily.com

В Швейцарии группа из 25 тыс. человек приобрела картину Пабло Пикассо "Бюст мушкетера" 1968 года за € 1,7 млн - 53,3 млн грн.

Каждый из покупателей заплатил около € 50 - 1,5 тыс грн.

Картину приобрели на швейцарском сайте QoQa, который со скидками продает товары для домашнего обихода и авиабилеты, пишет издание Le Dauphiné Libéré.

Лот в виде картины Пикассо появился на сайте по инициативе исполнительного директора Паскаля Майера. Он объяснил, что цель продажи - демократизировать мир искусства, сделав его более доступным для обычных людей.

Где будет храниться картина, пока не сообщается. До октября ее будет демонстрировать Женевский музей современного искусства.

Дальнейшее место для экспозиции определят 25 тыс. владельцев полотна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Половина картин французского музея оказались подделками

Картину итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная (на левом боку)" 1917 выставили на продажу на аукционе Sotheby's. Начальную цену установили на отметке $150 млн, что стало рекордным показателем за все годы проведения аукциона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «25 тыс. человек скинулись деньгами, чтобы приобрести картину Пикассо». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Украинского певца убили, потому что не давал слушать шансон

"Мы с Юрой молимся разным богам" - Вадим Ильенко умер накануне дня рождения брата

Могилу Шевченко в Петербурге раскопали через два месяца после похорон

Забила ножкой от табурета: под Полтавой нашли две мумии

Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака

"Каждый день что-то ломается" - открыли самый креативный пространство

Самое читаемое
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях &quot;ню&quot;
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях "ню"
46
 Просмотров: 179845
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 72564
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 1 Просмотров: 50837
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 Просмотров: 32930
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12
 Просмотров: 28847
Больше всего комментируют
46
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
45
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
9
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
7
Россия намерена покинуть Донбасс - Гримчак
Голосов: 1239
Голосование Премьеру какого украинского фильма Вы ожидаете больше всего?
  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua