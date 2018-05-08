25 тыс. человек скинулись деньгами, чтобы приобрести картину Пикассо

"Бюст мушкетера" Пабло Пикассо экспонируют в Женеве. Фото: artfixdaily.com

В Швейцарии группа из 25 тыс. человек приобрела картину Пабло Пикассо "Бюст мушкетера" 1968 года за € 1,7 млн - 53,3 млн грн.

Каждый из покупателей заплатил около € 50 - 1,5 тыс грн.

Картину приобрели на швейцарском сайте QoQa, который со скидками продает товары для домашнего обихода и авиабилеты, пишет издание Le Dauphiné Libéré.

Лот в виде картины Пикассо появился на сайте по инициативе исполнительного директора Паскаля Майера. Он объяснил, что цель продажи - демократизировать мир искусства, сделав его более доступным для обычных людей.

Где будет храниться картина, пока не сообщается. До октября ее будет демонстрировать Женевский музей современного искусства.

Дальнейшее место для экспозиции определят 25 тыс. владельцев полотна.

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Картину итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная (на левом боку)" 1917 выставили на продажу на аукционе Sotheby's. Начальную цену установили на отметке $150 млн, что стало рекордным показателем за все годы проведения аукциона.