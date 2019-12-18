Нашли ожерелье из человеческих зубов

В Турции обнаружили редкое ожерелье. Фото: University of Copenhagen

В древнем городе Чатал-Гуюк в центральной Турции археологи обнаружили остатки ожерелья из человеческих зубов.

Украшение изготовили примерно в 6500 году до нашей эры, передает phys.org.

Исследователи никогда ранее не находили такие зубы на Ближнем Востоке.

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На нескольких уцелевших зубах видны следы обработки. Им сначала предали коническую форму, а затем просверлили отверстия для ниток. Зубы взяли у двух зрелых лиц после смерти.

В пещере на индонезийском острове Сулавеси нашли наскальный рисунок в возрасте около 44 тыс. лет. На нем изобразили охоты на свиней и буйволов.