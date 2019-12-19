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четверг, 19 декабря 2019 23:13

Нашли остатки судна завоевателя ацтеков

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Нашли остатки судна завоевателя ацтеков
У Мексики нашли древние якоря. Фото: INAH

У берегов Мексики археологи нашли древние якоря. Они могли быть на корабле завоевателя Эрнана Кортеса

В месте находки в 1519 году высадилась эскадра Кортеса. Сейчас это город Веракрус, сообщает "Вокруг света".

Морские археологи из Национального института антропологии и истории рассказали, что длина самого большого из двух якорей составляет почти 4 м, а ширина около 1,6 м.

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Экспедиция обнаружила артефакты с помощью магнитометров, которые исследовали дно океана на глубине от 10 до 15 м.

В прошлом году нашли другой якорь XV в. Исследователи определили еще 15 локаций, на которых предположительно могут находиться другие части затонувших испанских кораблей.

Археологи нашли тоннель с доиспанскими символами ацтеков у города Экатепек в штате Мехико. Само сооружение - часть системы колониальных дамб XVII в., известных под названием Альбарадон-де-Экатепек.

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