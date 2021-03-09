Нашли останки монахинь, убитых солдатами Красной армии

Советские солдаты убили монахинь, которые ухаживали за ранеными немцами Фото: courtesy of the institute of national remembrance

Польские ученые нашли останки 7 монахинь-катаржинок, которых убили в январе 1945 года солдаты Красной армии.

Женщины работали медсестрами в Ольштынской больнице Святой Марии и ухаживали за немецкими ранеными. Пытались защитить их, когда в больницу ворвались советские военные. Те напали на женщин, били, кололи штыками, а некоторых насиловали, передает Религиозно-информационная служба Украины.

Убийство задокументировали еще 1945 года. Но поиски остатков проводили Институт нацпамяти Польши и католическая церковь.

Останки сестры Харитоны - Ядвиги Фаль - обнаружили на кладбище в Гданьске, останки сестер Генеросы - Мария Больц, Кшиштофоры - Марта Кломфасс, Либерии - Мария Доминик - в Ольштыне, а сестер Роланду - Марии Абрахам, Гунильды - Дороти Стеффен, Боны - Анны Песка - в Орнет.

Наиболее ужасную смерть приняла сестра 42-летняя Кшиштофора. На ее теле было 16 штыковых ран, ей выкололи глаза и вырвали язык. Сестру Генеросу заперли на чердаке больницы, где над ней издевались 10 дней. Затем освободили, но она не выдержала и умерла.

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Могилы монахинь использовали для повторного захоронения. Специалистам пришлось эксгумировать останки похороненных позже. В могилах нашли фрагменты одежды, четки, кресты, медальоны с изображением святого семейства.

Католическая церковь ведет процесс беатификации женщин, принявших мученическую смерть за веру и верность долгу.

Во времена Второй мировой войны женщины вместе с мужчинами стояли на защите государства от захватчиков. Они работали в госпиталях, участвовали в полномасштабных боевых действиях и входили в партизанские отряды. Кроме того, женщины заменили мужчин на заводах, фабриках, полях и производстве. Летчицы, танкистки, разведчицы, партизанки, водители автомашин и тракторов, телефонистки, пулемётчицы, кладовщицы, библиотекари, кухарки, врачи и медсестры - это не весь перечень того, что выполняли женщины. Они также воевали и убивали, рыли окопы, работали на лесозаготовках, в шахтах, тушили пожары, выращивали урожаи на уровне с мужчинами. На фото есть американки, канадки, британки, женщины с Красной армии, Индии, Польши.