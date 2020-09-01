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вторник, 01 сентября 2020 15:48

Нашли оружие, которым сражались в легендарной битве

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Археологи нашли 2 секиры на месте Грюнвальдской битвы, состоявшейся в 1410 году на севере современной Польши. Артефакты похожи, но не одинаковы.

В один из топоров вставлялся длинный черенок. Другой имел короткий. Топоры сохранились в исключительном состоянии из-за переувлажненной почвы. На них присутствуют даже заклепки, сообщает The History Blog.

Автор: Tomasz Waszczuk
  На месте Грюнвальдской битвы нашли боевые топоры.
На месте Грюнвальдской битвы нашли боевые топоры.

Директор Музея битвы под Грюнвальдом Шимон Дрежи называет находку археологической сенсацией. Отмечает, что подобных не находили за 7 лет исследований. Также на поле битвы археологи и волонтеры нашли несколько десятков наконечников копий.

Точного места находки музей не раскрывает, поскольку сотрудники считают, что в земле лежат и другие ценные артефакты.

Вблизи сел Грюнвальд и Танненберг, сейчас это территория Польши ,15 июля 1410 года состоялась великая Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенной польско-литовско-украинской армией. Литва хотела вернуть захваченные Жемайтийские земли.
Тевтонское войско насчитывало около 27 тыс. воинов, польское короля Ягайло - 18 тыс. военных. Войско литовского князя Витовта состояло из 11-12 тыс. воинов. В него также вошли полки из Подолья, Киева, Стародуба, Луцка, Владимира и других городов .Битва продолжалась 3 часа. Победу одержала союзная армия, а разгромленных тевтонцев преследовали до вечера.
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