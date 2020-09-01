Нашли оружие, которым сражались в легендарной битве

Археологи нашли 2 секиры на месте Грюнвальдской битвы, состоявшейся в 1410 году на севере современной Польши. Артефакты похожи, но не одинаковы.
В один из топоров вставлялся длинный черенок. Другой имел короткий. Топоры сохранились в исключительном состоянии из-за переувлажненной почвы. На них присутствуют даже заклепки, сообщает The History Blog.
Директор Музея битвы под Грюнвальдом Шимон Дрежи называет находку археологической сенсацией. Отмечает, что подобных не находили за 7 лет исследований. Также на поле битвы археологи и волонтеры нашли несколько десятков наконечников копий.
Точного места находки музей не раскрывает, поскольку сотрудники считают, что в земле лежат и другие ценные артефакты.
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