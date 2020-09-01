Нашли оружие, которым сражались в легендарной битве

Археологи нашли 2 секиры на месте Грюнвальдской битвы, состоявшейся в 1410 году на севере современной Польши. Артефакты похожи, но не одинаковы.

В один из топоров вставлялся длинный черенок. Другой имел короткий. Топоры сохранились в исключительном состоянии из-за переувлажненной почвы. На них присутствуют даже заклепки, сообщает The History Blog.

Автор: Tomasz Waszczuk На месте Грюнвальдской битвы нашли боевые топоры.

Директор Музея битвы под Грюнвальдом Шимон Дрежи называет находку археологической сенсацией. Отмечает, что подобных не находили за 7 лет исследований. Также на поле битвы археологи и волонтеры нашли несколько десятков наконечников копий.

Точного места находки музей не раскрывает, поскольку сотрудники считают, что в земле лежат и другие ценные артефакты.

Вблизи сел Грюнвальд и Танненберг, сейчас это территория Польши ,15 июля 1410 года состоялась великая Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенной польско-литовско-украинской армией. Литва хотела вернуть захваченные Жемайтийские земли.

Тевтонское войско насчитывало около 27 тыс. воинов, польское короля Ягайло - 18 тыс. военных. Войско литовского князя Витовта состояло из 11-12 тыс. воинов. В него также вошли полки из Подолья, Киева, Стародуба, Луцка, Владимира и других городов .Битва продолжалась 3 часа. Победу одержала союзная армия, а разгромленных тевтонцев преследовали до вечера.