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вторник, 24 июля 2018 23:13

Нашли могилу ребенка, которого похоронили с копьем

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Нашли могилу ребенка, которого похоронили с копьем
На Полтавщине нашли детский некрополь. Фото: "Лтава"

Детский некрополь нашли археологи на территории Бельского городища в Котелевском районе Полтавщины.

Археологи обнаружили две могилы IV-V вв. нашей эры, сообщает "Лтава".

Исследователь Денис Гречко сообщил, что дети были похоронены по специальному обряду.

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В могиле обнаружили часть копья и стеклянные бусины. Они были на останках ребенка.

В Запорожье спасают могильник Мамай-Гора от воды Каховского водохранилища. Оно начинает подмывать могилы. Государство участия в сохранении своего культурного наследия не берет.

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