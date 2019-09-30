 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3042
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2619
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 873
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6885
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9576
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2430
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3303
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3708
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1548
Фото
Все фото
4
11
8
9
7
Нашли массовое захоронение солдат
Нашли массовое захоронение солдат
Дорога смерти: чествуют людей, которых массово расстреливали в Бабьем Яру
Дорога смерти: чествуют людей, которых массово расстреливали в Бабьем Яру
Леху Валенсе - 75: президент-электрик, лауреат Нобелевской премии мира и гомофоб
Леху Валенсе - 75: президент-электрик, лауреат Нобелевской премии мира и гомофоб
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Раскопали скифа с золотым мечом в руках
Раскопали скифа с золотым мечом в руках
Видео
Все видео
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Фестиваль завершили запрещенной песней
Фестиваль завершили запрещенной песней
"Не мог присягать тем, кто сделал нас рабами" - политзаключенный
"Не мог присягать тем, кто сделал нас рабами" - политзаключенный
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 495
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 621
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6039
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 738
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
понедельник, 30 сентября 2019 14:24

Нашли массовое захоронение солдат
4

  Комментировать

На Херсонщине нашли захоронение военных
Фото: khersondaily.com
На Херсонщине нашли захоронение военных
На Херсонщине нашли захоронение военных
На Херсонщине нашли захоронение военных

На Херсонщине поисковики обнаружили захоронение 30-ти красноармейцев.

На холме Высокий в Великой Лепетихе нашли тела 14 человек. С ними нашли пуговицы от мундиров Красной армии, сообщает khersondaily.com.

Обнаружили 3 немецких и 1 советскую каску, бутылки из-под шнапса, несколько десятков гранат, артснарядов и минометных мин.

Находки сделали в ходе всеукраинской поисковой военно-мемориальной экспедиции "Никопольский плацдарм". В ней принимали участие волонтеры из Каховки, Новой Каховки, Херсона, Харькова, Киева, Днепра, Кривого Рога и Мукачево.

"Сначала показались останки 4-х солдат, потом их оказалось 7, впоследствии 14. А потом мы насчитали их 30. Полностью история Никопольского плацдарма не изучена от слова совсем. Нынешнее неизвестное массовое захоронение мы обнаружили среди сельскохозяйственного поля, где когда-то был курган. От части останков остались только некоторые фрагменты. Рядом с ними были личные вещи - ножи, бритвы, фрагменты шинели, обувь. Скорее всего, этих умерших сняли с полей и сбросили в одном месте, которое до сих пор оставалось совершенно неизвестным", - рассказал зам. командира военно-поискового клуба "Каховка" Владимир Федченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотню воинов со всей Украины перезахоронили в одной могиле

Рядом с останками одного из погибших нашли монету 1925 года. По мнению исследователей, солдат носил ее с собой как талисман. Во время войны эти монеты уже не использовались.

Личных опознавательных знаков у погибших бойцов не было. Солдативт перезахоронят с воинскими почестями в одной из местных братских могил.

Возле села Мощеная Волынской области в урочище Марьино перезахоронили тела 61 воина, погибшего во время Второй мировой войны. Захоронение обнаружили во время поисковых работ на территории Ковельского и других районов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли массовое захоронение солдат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Женщину осудили за деятельность в вооруженном формировании

В Киеве собрался 300-тысячный митинг против международного договора

Украинские военные прорвали вражеское окружение

Самое читаемое
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 23671
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 22437
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 20927
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 20602
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 20414
История
Женщину осудили за деятельность в вооруженном формировании
Женщину осудили за деятельность в вооруженном формировании
 Просмотров: 396
В Киеве собрался 300-тысячный митинг против международного договора
В Киеве собрался 300-тысячный митинг против международного договора
 Просмотров: 1746
Украинские военные прорвали вражеское окружение
Украинские военные прорвали вражеское окружение
 Просмотров: 2781
Мужчина обнаружил клад по дороге на работу
Мужчина обнаружил клад по дороге на работу Просмотров: 1278
Дорога смерти: чествуют людей, которых массово расстреливали в Бабьем Яру
Дорога смерти: чествуют людей, которых массово расстреливали в Бабьем Яру
11
 Просмотров: 1998
Больше всего комментируют
5
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
3
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
2
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
2
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
Голосов: 870
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua