Нашли массовое захоронение солдат

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На Херсонщине поисковики обнаружили захоронение 30-ти красноармейцев.

На холме Высокий в Великой Лепетихе нашли тела 14 человек. С ними нашли пуговицы от мундиров Красной армии, сообщает khersondaily.com.

Обнаружили 3 немецких и 1 советскую каску, бутылки из-под шнапса, несколько десятков гранат, артснарядов и минометных мин.

Находки сделали в ходе всеукраинской поисковой военно-мемориальной экспедиции "Никопольский плацдарм". В ней принимали участие волонтеры из Каховки, Новой Каховки, Херсона, Харькова, Киева, Днепра, Кривого Рога и Мукачево.

"Сначала показались останки 4-х солдат, потом их оказалось 7, впоследствии 14. А потом мы насчитали их 30. Полностью история Никопольского плацдарма не изучена от слова совсем. Нынешнее неизвестное массовое захоронение мы обнаружили среди сельскохозяйственного поля, где когда-то был курган. От части останков остались только некоторые фрагменты. Рядом с ними были личные вещи - ножи, бритвы, фрагменты шинели, обувь. Скорее всего, этих умерших сняли с полей и сбросили в одном месте, которое до сих пор оставалось совершенно неизвестным", - рассказал зам. командира военно-поискового клуба "Каховка" Владимир Федченко.

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Рядом с останками одного из погибших нашли монету 1925 года. По мнению исследователей, солдат носил ее с собой как талисман. Во время войны эти монеты уже не использовались.

Личных опознавательных знаков у погибших бойцов не было. Солдативт перезахоронят с воинскими почестями в одной из местных братских могил.

Возле села Мощеная Волынской области в урочище Марьино перезахоронили тела 61 воина, погибшего во время Второй мировой войны. Захоронение обнаружили во время поисковых работ на территории Ковельского и других районов.