Нашли корабль мореплавателя, которого убили аборигены

Автор: James Hunter/Copyright RIMAP 2019 Англичане затопили "Индевор" в 1778-м в разгаре войны за независимость США

Археологи нашли остатки корабля знаменитого капитана-первооткрывателя Австралии Джеймса Кука на дне Атлантического океана неподалеку Ньюпорта, США. Он использовал "Индевор" в путешествиях до 1771-го. Самого капитана убили гавайские туземцы в 1779-м.

Ученые уже неоднократно называли "Индевором" обломки других кораблей, но теперь уверены, что это настоящий корабль Кука. Именно на нем капитан исследовал побережье Новой Зеландии и Австралии, сообщает Live Science.

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Знаменитый корабль продали торговцу, который назвал его "Лорд Сэндвич". Его использовали как китобойное судно, впоследствии перевозили рабов в Америку. 1778-го "Индевор" затопили вместе с 12-ю другими английскими кораблями, чтобы перекрыть вход в гавань для французских кораблей, которые поддерживали американские колонии в войне за независимость от Англии.

Судно капитана Кука находится в плохом состоянии. Ученые объявили о начале работ по его очистке и, возможно, смогут поднять на поверхность.

В схватке с местными туземцами с Гавайских островов 14 февраля 1779-го погиб английский мореплаватель Джеймс Кук. Местные убили и расчленили его тело. Во время третьего кругосветного путешествия мореплаватель Джеймс Кук в 1778-м достиг Гавайских островов. Несколько тысяч жителей островов - гавайцы приняли Кука за одного из своих богов. Но с каждым днем ​​количество краж, совершенных гавайцами, росло. Столкновения, возникшие из-за попыток вернуть украденное, становились все горячее.