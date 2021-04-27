Нашли древнейшее наскальное изображение лодки

В коммуне Валле, на севере Норвегии, обнаружили наскальный рисунок лодки, которому более 10 тыс. лет. Изображение транспортного средства является древнейшим в Европе, а возможно и в мире.

Археолог Ян Магне Герди считает, что изображение оставили во времена первой колонизации региона - в эпоху раннего мезолита. Поселения в северной Европе этого периода подтверждают существование морской и высокомобильной стратегии, для реализации которой нужны были бы лодки и передовые морские технологии. Невозможно было бы заселить многочисленные острова вдоль побережья без мореходных лодок, передает "НВ".

Автор: Oxford Journal of Archaeology Лодку нарисовали на камне около 10-11 тыс. лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доисторические художники были вынуждены страдать, чтобы рисовать в пещерах - исследование

Исследователь предполагает, что на рисунке, длиной около 4,05 м, изображена лодка из кожи вроде эскимосского умиака. Объясняет, что тогда в регионе не хватало древесины, а кожаные лодки были более гибкими и упрощали охоту на морских животных.

Ранее ученые уже находили наскальные изображения лодок, но им было около 5,5 - 5 тыс. лет. На известных рисунках времен раннего мезолита изображали только животных.

Пещеру Wonderwerk в южноафриканской пустыне Калахари назвали самым древним убежищем предков людей. Они жили там почти непрерывно в течение 2 млн лет. Пещера расположена в меловых скалах холмов Курума, недалеко от города Дениелскул, ЮАР. Ее обнаружили впервые в 1940 году. Длина составляет 140 м. Археологи отметили, что до конца не понимают, каким был быт в пещере. Там не нашли человеческих костей или зубов. Возможно, их растащили протогиены. Зато внутри находили орудия труда, наскальные рисунки и древнейшее свидетельство использования огня - около миллиона лет назад.