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четверг, 22 апреля 2021 16:28

Нашли большой арсенал древнего оружия

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Археологи обнаружили большой арсенал древнего оружия в районе городища, существовавшего на западе Германии. Находку раскопали после сигнала металлодетектора.

Всего из земли удалось достать около 150 предметов - сломанных мечей, наконечников копий, стрел, крюков для ремней, элементов конского снаряжения и тому подобное. Также нашли 3 серебряные монеты, бронзовые украшения и человеческую кость с нижней части голени, сообщает Live Science.

Ученые объяснили, что арсенал накопили во времена железного века. Большинство предметов датировали IV в. - I в. до н.э., но мечи и монеты изготовили в I в. до н.э. Арсенал является крупнейшим среди всех, обнаруженных в тех местах ранее.

Автор: livescience.com
  С помощью металлодетектора удалось раскопать 150 древних предметов
С помощью металлодетектора удалось раскопать 150 древних предметов

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Исследователи также убеждены, что такое скопление вещей было элементом какого-то символического боевого ритуала. Воины, которые победили в битве, ломали и уничтожали оружие противника и сбрасывали его в одно место. Ранее свидетельства таких действий находили у кельтов, но люди, которые набросали оружие, не принадлежали к ним.

Также археологам не удалось найти следов ни одной крупной битвы. Поэтому, вероятно, оружие принесли из другого места.

Ранее в китайской провинции Шэньси, на древнем кладбище городка Гаочжуан, обнаружили хорошо сохранившиеся бронзовые зеркала. Их клали в захоронения вельмож, как сопроводительные погребальные дары.

Исследователи рассказали, что кладбищу более 2 тыс. лет. Там находится 400 гробниц, преимущественно эпохи правления династии Западная Хань - 202 год до н.э. - 8 год н.э., хотя некоторые на 250 лет старше. Внутри гробницы находили большую коллекцию керамической и бронзовой посуды.

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