Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода

Фото: zahid.espreso.tv

Возле Перемышлян во Львовской области раскопали бочки, полностью наполненные зерном.

Историки полагают, что зерно спрятали во время голода в 1947-м. Бочки обнаружили черные археологи. Написали о находке в соцсетях, передает "Эспрессо".

"Интересно ваше мнение относительно найденных немецких бочек! До последней минуты не могли подумать, что внутри зерно, зарытое около 1945-1949 годов. Одна бочка зерна сохранилась, вторая - нет. Имеет ли бочка какую-то историческую ценность?" - написал автор находки.

Человек, спрятавший зерно, мог не пережить 1947 год. Его могли сослать в Сибирь.

В комментариях предлагают покупать зерно по 10 грн. за 1 кг.

Историк Николай Бандривский надеется, что бочки передадут в музей.

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"То зерно, которое удивительным образом уцелело в бочках, можно по весне высеять. А когда заколосится, срезать и связать в сноп. И тот сноп, выставленный в музее или в местной школе, будет напоминать современникам и потомкам о том времени, когда за горбушку хлеба люди готовы были отдать последнее, что имели", - написал он.

Житель городка Броды во Львовской области Владимир Шелест нашел бидон с документами ОУН и УПА 1948-1951 годов. Находку передал местному музею. Внутри бидона кто-то спрятал идеологическую литературу, всевозможные листовки и агитки, повстанческий отчет, дневник 1950-го.