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четверг, 24 июня 2021 08:20

Наполеон без боя вошел в Москву

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Наполеон без боя вошел в Москву
14 сентября Наполеон вошел в Москву, но все население было эвакуировано. Картина "Отступление Наполеона из Москвы" Художник Нортен (1851)

Армия Наполеона 24 июня 1812-го пересекла реку Неман и вошла на территорию Российской империи.

В то время французский император Наполеон был на вершине успеха - завоевана почти вся Европа, близкой была победа над Испанией. Для покорения Британии необходима была ее экономическая изоляция. Союзник Александр I отказался объявлять блокаду Британии, которая была для России экономически невыгодна. Наполеон начал наступление на Россию.

Наполеон собрал против России 450-тыс. войско, из которых французы составляли половину. В походе участвовали также итальянцы, поляки, немцы, голландцы, даже мобилизованные силой испанцы.

Сильными сторонами французской армии были большая численность, хорошее материальное и техническое обеспечение, боевой опыт. Слабой стороной армии был ее очень пестрый национальный состав. Россия имела большую армию, но не могла быстро мобилизовать войска за плохих дорог и большую территорию. По технико-военным данным русская императорская армия не отставала от армии Франции.

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24 июня крупнейшая европейская армия численностью более 500 тыс. человек вступила на территорию России. В первые месяцы войны, французы практически не встречали сопротивления. 20 августа Александр I назначил главнокомандующим войск Кутузова. Он возглавил армию во время Бородинского сражения, по результатам которой Наполеон потерял 58 тыс. человек.

14 сентября Наполеон без боя вошел в Москву. Его встретил практически опустел город. После месячного ожидания сообщения о капитуляции в октябре французские войска начали свое отступление из Москвы. Большая армия насчитывала менее 100 тыс.человек.

В января 1813 г. года начался "Заграничный поход русской армии". Боевые действия переместились на территорию Германии и Франции. В октябре 1813 года Наполеон был разгромлен в битве под Лейпцигом, а в апреле 1814-го отрекся трона Франции. Был выслан на остров Эльба. Наполеон впоследствии бежал во Францию, сформировал новую армию.

18 июня 1818 при Ватерлоо потерпел последней разгромное поражение от союзных антифранцузских войск. После этого Наполеона был выслан на остров Святой Елены у побережья Африки, где он находился под домашним арестом и умер в мая 1821 года в 51-летнем возрасте.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
24
июня

Наполеон без боя вошел в Москву

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