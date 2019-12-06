"Наиболее героическая страница военного искусства" - создали ролик к годовщине уникальной операции

"Железный крест за Зимний поход" - единственный и наивысший боевой орден украинской армии времен УНР

В Украинском институте национальной памяти представили ролик к 100-летию Первого зимнего похода и Дня Вооруженных Сил Украины.

"Этим двум датам посвящен новый проницательный ролик Украинского института национальной памяти. В нем дед, потомок командира 2-й Волынской дивизии армии УНР генерала Александра Загродского, передает внуку, который служит в 28-й отдельной механизированной бригаде, ныне носящем имя я Рыцарей зимнего похода, семейную реликвию - Орден Железного Креста, которым были отмечены все участники Первого зимнего похода ", - рассказали в УИНП.

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100 лет назад, 6 декабря 1919-го воины Украинской Народной Республики под командованием генерала Михаила Емельяновича-Павленко отправились в Первый зимний поход. Это был масштабный и успешный партизанский рейд по тылам белогвардейской добровольческой и большевистской красной армий с целью сохранения основы украинского войска.