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суббота, 15 августа 2020 08:21

Над священной книгой работали 5 лет

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Над священной книгой работали 5 лет
Евангелие хранится в отделе редкой книги Национальной библиотеки Украины им. Вернадского в Киеве. фото https://mefodiy.org.ua

В Свято-Троицком монастыре на Волыни, сейчас город Изяслав Хмельницкой области 15 августа 1556-го начали работу над Пересопницким Евангелием. Деньги на переписывание выделила волынская княгиня Анастасия Заславская. Работу завершили 29 августа 1561-го.

Книга написана староукраинском языке. Евангелие перевели с церковнославянского языка болгарской редакции. Ближе к церковнославянского оригинала переведены Евангелия от Матфея и Марка. Ближе к народному языку перевели Евангелие от Луки и Иоанна. В текст вписали украинский перевод старославянских слов: "чресла" - бедра, "бдѣты" - не спать. Страницы книги оформлены в народном украинском стиле.

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Над книгой 5 лет работали монахи. Имеет 482 пергаментных листов, вес книги - 9 кг 300 г. В 1600 году Евангелие находилось в Пересопницком монастыре. Сто лет подарил библиотеке Переяславского собора гетман Иван Мазепа. На первых страницах гетман Иван Мазепа оставил дарственную надпись. Он передал Евангелие епископу Переяславскому.

С 1991-го украинские президенты кладут руку на Пересопницкое Евангелие во время присяги на верность народу Украины. Оригинал хранится в отделе редкой книги Национальной библиотеки Украины им. Вернадского в Киеве.

12 июля 1580-го вышло первое издание Острожской Библии. Это первое полное издание всех книг Св. Писания на церковнославянском языке

Автор: Ольга Васькив
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Дата
15
августа

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Над священной книгой работали 5 лет

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