Национальный герой Польши, Беларуси и США похитил ученицу

В США Тадеуш Костюшко стал одним из трех иностранцев принятых в почетный Ордена Цинцинната. Джордж Вашингтон наградил парой пистолетов, на которых выбито: "Из многих одному". Иллюстрация: muzeum.krakow.pl

Национальный герой Польши, Беларуси и США Тадеуш Костюшко после обучения не мог приобрести себе патент на офицерскую должность. Пошел работать учителем у смоленского воеводы Юзефа Сосновского. Давал уроки математики и рисования его дочерям. Старшую Людвику похитил, чтобы жениться.

Их родители дружили, поэтому были знакомы с детства. Затем виделись во время учебы в Варшаве. Как-то на королевском балу провели весь вечер неразлучно. Слухи об их отношениях дошли до родителей девушки. Но они не воспринимали увлечение дочери серьезно.

Тадеуш Костюшко способный к наукам и талантливый инженер, хорошо проявил себя в Парижской академии живописи и скульптуры. Об этом знает король польский Станислав Август. Когда он слышит, что Юзеф Сосновский ищет учителя рисования и математики для Людвики и ее младшей сестры Катажины, то рекомендует своего фаворита.

Магнат прислушивается к рекомендации короля и приглашает Тадеуша Костюшко в свое имение в Сосновице - теперь село в Парчевском уезде Люблинского воеводства в Польше. Молодой учитель поражает девушек рассказами о парижской моде, светских приемах и революционных настроениях. Его чувства к Людвике разжигаются. Однажды предлагает выходить замуж и получает согласие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Айседора Дункан удочерила 6 учениц и не плакала за повешенным Есениным

Зато Юзеф Сосновский имеет другие планы относительно дочери. Сентябрьским вечером 1775-го он играет в карты с кастеляном киевским и самым богатым магнатом Польши князем Станиславом Любомирским. Тот ставит владения вокруг Шаргорода - теперь городок в Винницкой области. Проигрывает. А отдавать не хочет. Тогда предлагает женить своего сына Юзефа на Людвике, а проигранные владения отдать им в пользование. Такое предложение открывает доступ Юзефу Сосновском в высший свет, поэтому он сразу соглашается.

О браке немедленно объявляют в Сосновице. Тадеуш Косцюшко в отчаянии решается просить руки Людвики. Это вызывает гнев у ее отца. Поэтому учитель похищает девушку.

Больше о Тадеуше Костюшко читайте в журнале "Країна" за 4 февраля 2021 года.

4 февраля 1746 года в семье мелких шляхтичей в поместье Меречовщина - теперь у города Косово в Ивацевичском районе Брестской области Беларуси, родился Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко. Отец был судьей Литовского трибунала. Умер, когда Тадеушу исполнилось 12 лет. Мать Фекла происходила из украинского благородного рода Ратомских. Кроме Тадеуша, растила дочерей Екатерину и Анну, сына Юзефа.