Начали реконструкцию могилы соратника Хмельницкого

Реконструируют могилу Даниила Нечая. Фото: Vlasno.info

Реконструируют курган-могилу полководца и одного из ближайших соратников Богдана Хмельницкого Данила Нечая в Винницкой обл.

Работы стоят 3 млн грн, сообщает корреспондент Vlasno.info.

Кроме реконструкции памятника проведут благоустройство территории вокруг кургана.

"Наконец будет решена проблема таблички, которая отчеканена на памятнике. Там написано, о 300-летним воссоединении Украины с Московией. Это исторический миф, который навязывали в СССР о "братских народах". Уже есть изготовленная табличка с изображением полководца, которой просто закроем эту надпись", - сообщил заведующий исторического музея "Слава" в поселке Сутиски Анатолий Тамтура.

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Даниил Нечай был полководцем войска Богдана Хмельницкого. Участвовал в боях за крепость Кодак, под Желтыми Водами, Корсунем, взял Бродовский замок.

Православная церковь Украины утвердила канонизации гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Решение приняли на заседание Священного Синода 21 августа.