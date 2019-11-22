Начали искать захоронения украинцев, которые первыми стали на защиту от немецкой армии

Во Львове начинаются поиски захоронений. Фото: "Фотографии старого Львова"

Во Львове начинаются поиски могил военных, защищавших город от нацистов в сентябре 1939 года.

ООО "Украинская память" совместно со специалистами Института национальной памяти Польши начали поисково-земляные работы на Збоищах. Это самый северный район города, сообщает "Гал-Инфо".

"Кожен этап поисковых работ, которые ведет Бюро поисков и распознавания ИНП, начинается с ознакомления с местом и проверкой, как изменилась инфраструктура учитывая карты и документы, которые мы имеем", - сказал отец Томаш Тшаска из ИНП, который участвует в поисках.

Исследователи проверят, есть ли на кладбище в Збоищах братская могила солдат сентября 1939 года. Сейчас там есть крест таблице, посвященной солдатам Польского войска, погибшим в сентябре 1939 года.

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Археологи собираются исследовать место расположения могилы, где возможно похоронены солдаты, боровшиеся за Львов. Если тела найдут, то проведут перезахоронения.

11 ноября, в Польше отмечают 101-летие Независимости. По случаю праздника на Мемориале львовских орлят состоялись торжества с участием представителей Генконсульства РП во Львове, духовенства, польских военных гостей, ветеранов, скаутов и львовян.