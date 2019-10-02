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На юге Украины обнаружили остатки неизвестной крепости

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На юге Украины обнаружили остатки неизвестной крепости
Крепость встречала уставших путешественников на торговом пути, который проходил по югу Украины в древности Фото: prm.ua

Археологи раскопали древнюю крепость в степи возле села Республиканец Херсонской области. Регион известен господством скифов-кочевников, однако те не строили каменных фортов.

В 8 м от обнаруженной еще в 2014-м цитадели нашли каменную стену высотой не менее 2 м, сообщает Голос Украины.

Предполагают, что на Консуливском городище стояло не простое укрепление, а полноценная крепость. Она защищала переправу через Днепр и служила остановкой на популярном более чем 2 тыс. лет назад торговом пути.

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Среди находок: остатки греческой керамики, афморы из-под вина и масла, которые имеют латинские надписи и вещи фракийских племен. Судьба самой крепости неизвестна. Археологи рассказывают, что вокруг нет никаких свидетельств борьбы и остатков погибших воинов. Предполагают, что таинственную крепость покинули, когда потребность в ней отпала.

Находку законсервировали, так как не имеют государственных средств для ускорения раскопок.

Археологи обнаружили руины города, уничтоженного хеттами около 3,5 тыс. лет назад, на территории современной Турции. Он располагался на главном торговом пути между Месопотамией и Средиземным морем. Находки указывают на то, что полис был процветающим и богатым. При этом прекратил свое существование в огне всего за 1 день.

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