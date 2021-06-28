На воду спустили судно нового типа

Подводная лодка U-1 имела больший диаметр корпуса чем предыдущие разработки - 3,75 м. Фото: Imperial Navy

В Германии 29 июня 1906-го тайно спустили на воду подводную лодку U-1.

В XX веке руководство кайзеровского флота скептически относилось к боевым возможностям подводных лодок. Однако начали строительство, чтобы обогнать Францию. Лодка была спроектирована испанским инженером Раймондо Лоренцо.

Вместо бензинового двигателя установили керосиновый, с целью предотвращения пожаров. Под водой лодка могла пройти 80 км при скорости 5 узлов. На вооружении имела один торпедный аппарат с тремя торпедами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атомная лодка установила первый рекорд

До начала Первой мировой войны U-1 находилась в боевом составе флота. Затем стала морально устаревшей. Поэтому перевели в учебную флотилию и оставалась в ее составе практически всю войну.

В 1919-м лодку продали музею в Мюнхене. Большая часть правой стороны корпуса удалили, чтобы посетители могли видеть внутреннюю часть лодки.

Первую атомную подводную лодку "Наутилус" спустили в США на воду 30 сентября 1954-го. Американская программа строительства ядерных энергетических установок была заимствована у Третьего Рейха. После войны ученые использовали проекты немецких подводных лодок. Он проплыл под Северным полюсом и доплыл до Великобритании. Это было первым в истории успешным достижением кораблем вершины мира. 3 марта 1980-го "Наутилус" был выведен из флота ВМФ.