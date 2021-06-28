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вторник, 29 июня 2021 08:21

На воду спустили судно нового типа

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На воду спустили судно нового типа
Подводная лодка U-1 имела больший диаметр корпуса чем предыдущие разработки - 3,75 м. Фото: Imperial Navy

В Германии 29 июня 1906-го тайно спустили на воду подводную лодку U-1.

В XX веке руководство кайзеровского флота скептически относилось к боевым возможностям подводных лодок. Однако начали строительство, чтобы обогнать Францию. Лодка была спроектирована испанским инженером Раймондо Лоренцо.

Вместо бензинового двигателя установили керосиновый, с целью предотвращения пожаров. Под водой лодка могла пройти 80 км при скорости 5 узлов. На вооружении имела один торпедный аппарат с тремя торпедами.

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До начала Первой мировой войны U-1 находилась в боевом составе флота. Затем стала морально устаревшей. Поэтому перевели в учебную флотилию и оставалась в ее составе практически всю войну.

В 1919-м лодку продали музею в Мюнхене. Большая часть правой стороны корпуса удалили, чтобы посетители могли видеть внутреннюю часть лодки.

Первую атомную подводную лодку "Наутилус" спустили в США на воду 30 сентября 1954-го. Американская программа строительства ядерных энергетических установок была заимствована у Третьего Рейха. После войны ученые использовали проекты немецких подводных лодок.

Он проплыл под Северным полюсом и доплыл до Великобритании. Это было первым в истории успешным достижением кораблем вершины мира. 3 марта 1980-го "Наутилус" был выведен из флота ВМФ.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
29
июня

На воду спустили судно нового типа

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