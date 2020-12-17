На территории железнодорожного вокзала обнаружили остатки храма

В Стамбуле провели раскопки. Фото: dailysabah.com

В Стамбуле археологи обнаружили руины древнего сооружения из мрамора.

Их раскопали в историческом железнодорожном вокзале Гайдарпаша, сообщает Daily Sabah.

Раскопки на вокзале начались в 2018 году. Там обнаружили структуру, которая занимает значительную территории. Формой она напоминает древнюю церковь.

Район вокзала на азиатской стороне Стамбула веками населяли различные цивилизации. Ранее археологи нашли там около 18 тыс. монет.

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Ранее в этом районе находился византийский дворец. Археологи находили разноцветные мозаичные фрагменты и мрамор.

Также здесь обнаружили фонтан ранневизантийских времен.

В Турции нашли мемориальную гробницу греческого поэта и астронома Арата из Сол. На нее напали археологи во время раскопок древнего города Соли или Помпейполису, что в провинции Мерсин.