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вторник, 01 декабря 2020 12:53

На строительстве канала нашли массовое средневековое захоронение

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Археологи обнаружили массовое позднесредневековое захоронение 20 человек в городе Вианен, Нидерланды. Заметили его наблюдая за строительством нового городского канала.

Все останки принадлежали мужчинам в возрасте 15-30 лет. Рядом с ними не нашли никаких личных вещей, только ржавые гвозди, что указывало на возможное погребение в деревянных гробах. Из-за отсутствия предметов, точный возраст находки пока не установили, сообщает The History Blog.

Автор: EPA
  В Нидерландах нашли массовое позднесредневековое захоронение
В Нидерландах нашли массовое позднесредневековое захоронение

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Ученые рассказывают, что могильник находится за стенами уничтоженного пожаром 1696 года городского замка Батештайн, на месте замковых конюшен. Так как людей хоронили одновременно, складывали штабелями в одном месте, они могли умереть от чумы, холеры или погибнуть в бою.

Последнее предположение указывает на возможные 1480-е года. Тогда в Голландии шла гражданская война между дворянами и буржуазией, известная как борьба "трески" и "крючков". Впрочем, бои близ замка происходили и во время восстания голландцев против испанских Габсбургов. В 1567 году город захватила испанская армия.

Раскопки захоронения продолжаются. Археологи надеются найти больше останков и пролить свет на время и обстоятельства гибели людей.

Недавно в британском Шеффилде на месте торгового центра раскопали руины среднего замка. Установили, что его начали строить в 1270 году. В 1570 - 1584 годах королева Шотландии Мария Стюарт отбывала в нем заключение.

Во время гражданской войны в XVII в. замок принадлежал сторонникам монархии. В той войне победил парламент. В 1646-м замок приказали разрушить. Археологи нашли на месте замка обувь, ножи, монеты, пушечные ядра и распятия.

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