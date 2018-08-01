На строительстве ежедневно умирало 700 человек

Строительство Беломорско-Балтийского канала. Фото: russian7.ru

Беломорско-Балтийский канал (первоначальное название - "Беломорско-Балтийский канал имени Сталина", известный по сокращению "Беломорканал") начал работу 2 августа 1933 года. Построенный в рекордно короткие сроки, за 1 год и 9 месяцев, руками заключенных ГУЛАГа (Главное управление лагерей). Во время строительства умерло до 200 000 рабочих.

В начале 30-х годов в советского руководства зародилась идея - построить канал, который связывал бы Балтику с Белым морем. Идея сама по себе не была новой, еще при Петре I делались попытки подобного строительства. Это было едва ли не первое масштабное социалистическое строительство. Построенный между 1931 и 1933 в рекордно короткие сроки. На 227 километрах канала построено 128 сложных гидротехнических сооружений, в том числе 19 шлюзов, 16 плотин, 12 Водоспускные, 49 дамб, 33 искусственные каналы.

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Работы выполнялись при минимальных затратах: основным строительным материалом были дерево, камни и песок. Ассортимент средств строительства составляли лопаты, топоры и кирки. На строительство "строения социализма" были брошены сотни тысяч заключенных ГУЛАГа - "врагов народа" мужчин, женщин, рабочих, крестьян, техников, инженеров, значительную часть которых составляли украинцы. Также здесь работало много заключенных из Соловецкого лагеря. Каждый строитель канала сказывался буквенным обозначением "з/к", что было сокращением от руского "Заключенный каналоармеец". Именно от этой отметки пошел общеупотребительный разговорный термин "зэк".

На строительстве ББК постоянно работали до 100 000 человек. Смертность была чрезвычайно высокая и иногда достигала 700 человек в сутки. Умерших от истощения и болезней даже не отвозили на кладбище. Их тела бросали прямо в бетон при заливке шлюзов и причальных стенок. Однако общее количество заключенных не уменьшалась, поскольку на канал постоянно привозили пополнение. Заключенных-строителей называли "каналармейцами". 5 августа 1933 года Беломорско-Балтийский канал имени Сталина открыли официально.

Подразделение НКВД, а затем МВД СССР, в 1930-1956 годах отвечал за систему тюрем и лагерей. Политические заключенные называли их "малой зоной". Имели в виду, что "большой зоной" является Советский Союз. Через ГУЛАГ за два с половиной десятилетия его существования прошли около 20 млн человек.