На руинах нашли фреску с изображением Христа

Автор: Yantra Dnes daily В церкви нашли фреску с изображением Иисуса Христа.

Археологи нашли руины неизвестной церкви с хорошо сохранившимися фресками, на которых есть изображение Иисуса Христа.

Раскопки проходили в средневековой крепости на территории современного болгарского города Велико-Тырново, пишет Archaeology in Bulgaria.

Фреска датирована XIII веком и относится к периоду Второго Болгарского царства со столицей Тирновград.

Ученые отмечают, что церковь действительно уникальна, потому что имеет много росписи на стенах.

Указано, что очень хорошо сохранились фрески с монументальными изображениями трех человек с нимбами вокруг головы. Одна из них изображает Иисуса Христа в иконографии Пантократора, то есть Вседержителя.

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Археологи считают, что найденные фрески намного качественнее и имеют большую художественную ценность, чем в других церквях крепости.

Гробницу II в. до н.э обнаружили недалеко от Неаполя в Италии. Здесь был похоронен вельможа. В большой могиле хорошо сохранился портрет юноши в полный рост. Он держит чашу вина и вазу. Гробницу ограбили, вероятно, в XIX в. Тогда и уничтожили фреску, занимающую всю стену. Исследователи считают, что фреска изображала застолье. На боковых стенах гробницы были нарисованы гости. Но сохранился только фрагмент над входом в гробницу.