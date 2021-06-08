На помойку выбросили архив исследователя Киева

Фото: Антон Короб

Остатки архива исследователя и заведующего отделом Музея истории Киева Виталия Ковалинского нашел на мусорке возле его дома краевед и гид Антон Короб. Он работает рядом с местом находки.

"Вчера возвращался с работы и случайно увидел в помойке вместе со строительным мусором очки, фотопленку, слайды с фотографиями из зарубежных путешествий. По визитке понял, что это вещи Виталия Ковалинского. Все забрал домой. Целый вечер разбирал, но еще все не пересмотрел. Они имеют мемориальное значение", - считает Антон Короб.

Мужчина исследует прошлое Киева. Поэтому, увидев Виталия Ковалинского у его дома более чем 1,5 года назад, сразу познакомился.

"Узнал, что он здесь живет. Но после того лишь несколько раз виделись, потому что киевовед умер. Я ходил к родственникам и хотел перехватить его архив. Знал, что часто такие вещи продают сразу после смерти. Меня выслушали, но ничего не предложили. Оставил свой номер телефона. Через несколько недель услышал от знакомых, что они видели книги и документы Ковалинского на рынке Петровка в Киеве. Потом я узнал, что за бывшим музейщиком кто-то присматривал в последнее время, помогал материально. И этому человеку все должно было перейти", - продолжает.

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На фотопленке разглядел кадры с празднования 60-летия Виталия Ковалинского, его совместные мероприятия с Терещенками, поездку в Глухов.

"Более ценные вещи пожалуй продали еще полтора года назад. То, что осталось в квартире, с началом ремонта вынесли. После сообщения в Facebook ко мне обратились из Музея Десятинной церкви. Я готов передать им эти материалы", - говорит краевед.

Виталий Ковалинский родился в октябре 1941 года в эвакуации в городе Энгельсе Саратовской области, Россия, в семье военного. Из эвакуации семья вернулась в 1943-м в Москву, куда перевели на службу отца. Виталий Ковалинский поступил в первый класс 643-й школы в Москве. После окончания трех классов семья переехала во Львов и Виталий продолжил учебу во львовской школе № 17. В 1958-м окончил ее. В течение 1958-1961 годов работал на различных работах в организациях Главкиевгорстроя. В 1960-1965 годах учился в Киевском инженерно-строительном институте. В 1967-1996-х занимал инженерные и руководящие должности в строительных организациях и Министерстве строительства Украины (корпорации "Укрбуд"). Одновременно занимался исследованием истории, деятельности выдающихся личностей, меценатов и благотворителей, краеведением. Был одним из руководителя секции краеведческой литературы Киевской организации Добровольного общества любителей книги, а также клуба "Киевовед". С июня 1997 года работал в Музее истории Киева старшим научным сотрудником, затем заведующим отделом. Главный редактор журнала "Купола" с 2005 года. Авторо или соавторо 30 книг по истории Киева, более 500 газетных и журнальных публикаций, каталогов и статей в научных сборниках. Умер 26 октября 2019 в Киеве.