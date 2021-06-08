 
Ексклюзивы
1/5
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
Просмотров: 207
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 1026
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1773
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 738
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 693
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 25336
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 648
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 972
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1341
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 603
Фото
Все фото
6
20
10
4
21
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
Интерактивные экраны и восстановленный кабинет микробиолога - открыли инновационный музей
Интерактивные экраны и восстановленный кабинет микробиолога - открыли инновационный музей
Обнаружили документ, из которого узнали о независимости украинского региона в 1941 году
Обнаружили документ, из которого узнали о независимости украинского региона в 1941 году
Как менялся отдых у моря в Одессе в течение 120 лет - фото
Как менялся отдых у моря в Одессе в течение 120 лет - фото
Видео
Все видео
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 603
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 684
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 369
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 909
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
Просмотров: 459
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
вторник, 08 июня 2021 12:02

На помойку выбросили архив исследователя Киева
6

  Комментировать

Вещи киевоведа Виталия Ковалинского выбросили вместе со строительным мусором
Фото: Антон Короб
Вещи киевоведа Виталия Ковалинского выбросили вместе со строительным мусором
Вещи киевоведа Виталия Ковалинского выбросили вместе со строительным мусором
Вещи киевоведа Виталия Ковалинского выбросили вместе со строительным мусором
Вещи киевоведа Виталия Ковалинского выбросили вместе со строительным мусором

Остатки архива исследователя и заведующего отделом Музея истории Киева Виталия Ковалинского нашел на мусорке возле его дома краевед и гид Антон Короб. Он работает рядом с местом находки.

"Вчера возвращался с работы и случайно увидел в помойке вместе со строительным мусором очки, фотопленку, слайды с фотографиями из зарубежных путешествий. По визитке понял, что это вещи Виталия Ковалинского. Все забрал домой. Целый вечер разбирал, но еще все не пересмотрел. Они имеют мемориальное значение", - считает Антон Короб.

Мужчина исследует прошлое Киева. Поэтому, увидев Виталия Ковалинского у его дома более чем 1,5 года назад, сразу познакомился.

"Узнал, что он здесь живет. Но после того лишь несколько раз виделись, потому что киевовед умер. Я ходил к родственникам и хотел перехватить его архив. Знал, что часто такие вещи продают сразу после смерти. Меня выслушали, но ничего не предложили. Оставил свой номер телефона. Через несколько недель услышал от знакомых, что они видели книги и документы Ковалинского на рынке Петровка в Киеве. Потом я узнал, что за бывшим музейщиком кто-то присматривал в последнее время, помогал материально. И этому человеку все должно было перейти", - продолжает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выбрасывать или оставить - в киевском доме наткнулись на росписи и изразцы, которым более 110 лет

На фотопленке разглядел кадры с празднования 60-летия Виталия Ковалинского, его совместные мероприятия с Терещенками, поездку в Глухов.

"Более ценные вещи пожалуй продали еще полтора года назад. То, что осталось в квартире, с началом ремонта вынесли. После сообщения в Facebook ко мне обратились из Музея Десятинной церкви. Я готов передать им эти материалы", - говорит краевед.

Виталий Ковалинский родился в октябре 1941 года в эвакуации в городе Энгельсе Саратовской области, Россия, в семье военного. Из эвакуации семья вернулась в 1943-м в Москву, куда перевели на службу отца. Виталий Ковалинский поступил в первый класс 643-й школы в Москве. После окончания трех классов семья переехала во Львов и Виталий продолжил учебу во львовской школе № 17. В 1958-м окончил ее.

В течение 1958-1961 годов работал на различных работах в организациях Главкиевгорстроя. В 1960-1965 годах учился в Киевском инженерно-строительном институте. В 1967-1996-х занимал инженерные и руководящие должности в строительных организациях и Министерстве строительства Украины (корпорации "Укрбуд").

Одновременно занимался исследованием истории, деятельности выдающихся личностей, меценатов и благотворителей, краеведением. Был одним из руководителя секции краеведческой литературы Киевской организации Добровольного общества любителей книги, а также клуба "Киевовед". С июня 1997 года работал в Музее истории Киева старшим научным сотрудником, затем заведующим отделом. Главный редактор журнала "Купола" с 2005 года.

Авторо или соавторо 30 книг по истории Киева, более 500 газетных и журнальных публикаций, каталогов и статей в научных сборниках.

Умер 26 октября 2019 в Киеве.

Автор: Александр Гандзий
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На помойку выбросили архив исследователя Киева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Расстрел за измену: как работал закон в СССР

Основали грязевой курорт

Самое читаемое
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 9378
Россия требует запретить форму сборной Украины
Россия требует запретить форму сборной Украины Просмотров: 9135
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
4
 Просмотров: 5940
Кличко объяснил, почему продолжает покупать автобусы в Лукашенко
Кличко объяснил, почему продолжает покупать автобусы в Лукашенко Просмотров: 4086
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать Просмотров: 3753
История
Строители нашли скелет раба
Строители нашли скелет раба Просмотров: 207
Расстрел за измену: как работал закон в СССР
Расстрел за измену: как работал закон в СССР
 Просмотров: 306
Основали грязевой курорт
Основали грязевой курорт
 Просмотров: 288
Воспроизвели звуки, с которыми люди шли охотиться 8 тыс. лет назад
Воспроизвели звуки, с которыми люди шли охотиться 8 тыс. лет назад Просмотров: 162
Лукашенко объявил день нападения СССР на Польшу государственным праздником
Лукашенко объявил день нападения СССР на Польшу государственным праздником Просмотров: 729
Больше всего комментируют
8
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
6
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
5
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
1
"Северный поток" достроят до конца года
1
Чем отличается отношение к войне Зеленского и Порошенко
Голосов: 3054
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть