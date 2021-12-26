На острове нашли сбитый американский самолет

На острове Сицилия археологи обнаружили остатки американского тяжелого бомбардировщика времен Второй мировой войны, сбитого в 1943 году.

На месте падения обнаружили кости пяти летчиков, передает НВ.

В 2017 году следователи идентифицировали место авиакатастрофы с помощью исторических записей и металлоискателей. Обнаружили остатки самолета B-25 Mitchell.

"Мы обязаны дать их семьям четкие ответы", - сказал археолог Клайв Велла.

Этот самолет был сбит 10 июля 1943 года, когда он нацелился на замаскированную немецкую взлетно-посадочную полосу среди оливковых рощ и пастбищ. Немецкие военные задокументировали аварию американского самолета примерно в 2 км от аэропорта Шакка.

Один член экипажа был похоронен на городском кладбище. Позже его отправили в США. Пять других летчиков оставались пропавшими без вести.

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"За прошедшие десятилетия место аварии, как и большинство других в Средиземноморском регионе, было очищено от металла, земля была восстановлена. Шрамы от катастрофы в основном исчезли", - сказал Велла.

У Долины Ивано-Франковской области исследовали сбитый немецкий самолет HE-111. Его обломки 3 года назад обнаружили черные археологи. Среди их находок был жетон с данными экипажа. Их фото увидел Андрей Кирянов.