На Оскара Уайльда одевали платье и называли "она"

16 октября 1854-го в Дублине (Ирландия) родился Оскар Уайльд.

Остроумный красавец с длинными волосами в умопомрачительных одеждах с неизменной зеленой гвоздикой в петлице, чрезвычайно эрудированный, с тонким чувством юмора, чувством прекрасного и уверенностью в собственной неотразимости, Оскар Уайльд всегда находился в центре внимания и был любимцем общества. Философ, эстет, писатель, поэт, он легко получил славу и признание, много путешествовал, ему симпатизировали яркие фигуры мировой литературы того времени: Поль Верлен, Эмиль Золя, Виктор Гюго. Его близким другом был Бернард Шоу.

Однако умер он в изгнании, в чужой стране под чужой фамилией, после тюремного заключения, где отбывал наказание за гомосексуальные связи. Одинокий, больной, в беде и безвестности, оставался эстетом - его последними словами в гостиничном номере были "Или я, или эти гадкие обои в цветочек. Кому-то придется уйти".

Gazeta.ua собрала интересные факты из жизни этой незаурядной личности.

Полное имя - Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллс Уайльд. Уменшал свой возраст. К примеру, в его свидетельстве о браке указано, что родился в 1856-м.

Писатель родился в богатой, известной семье. Отец его - сэр Уильям Уайльд - был хирургом. Мать Оскара - леди Джейн - светская дама, которая также писала стихи под псевдонимом Speranza - Надежда. Свою девичью фамилию Элджи она вела от Алигьери и считала Данте своим предком.

Мать хотела дочь, и вот маленького Оскара одевали в платья и говорили на него "она", пока леди Уайльд не родила дочь Изолу.

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К десяти годам Оскар Уайльд получил образование дома, от французской гувернантки он научился французскому языку, от немецкой - немецкому.

В королевской школе, куда отдали его богатые родители, мальчика прозвали вундеркиндом. За полчаса он мог пролистать трехтомный роман и пересказать сюжет. В 16 Уайльд получает премию за знание Нового Завета на греческом. Пишет стихи, рисует, придумывает фасоны одежды, коллекционирует фарфор.

Блестяще заканчивает колледж и вступает в Оксфордский университет изучать искусство. Лекции в основном прогуливает, потому что "то, что действительно нужно знать, не растолкует никто". Пишет поэму "Ровента", получает за нее наивысшую оксфордскую награду.

После Оксфорда Уайльд поселяется в британской столице, в доме с видом на Темзу. Узкую комнату вымащивает восточными коврами. Посещая знакомых, просит опустить шторы, потому предвечернее солнце вульгарно. И изменить сервировку, потому что рисунок на тарелках не гармонирует с обоями. Назавтра весь Лондон повторяет его слова.

Уайльд становится модным в Великобритании. Он образец и законодатель капризов аристократов. В одном из дворцов не считали вечер, проведенный с ним, унижением для старинных гербов. Сам принц Уэльский (будущий Эдуард VII), который был признан королем моды, не раз ходил в Опере под руку с Уайльдом. Писателя называли King of Life - Королем Жизни.

В 1882-м он едет в Америку и Канаду читать лекции по эстетике. На американском берегу к нему подходит таможенник с декларацией.

"Мне ничего в нее внести, кроме своего гения", - заявляет Уайльд.

Уайльд также побывал в Канаде, Франции. Везде его окружали поклонники, большинство из которых были женщины. Оскар всегда считал себя красивым мужчиной, даже если для этого уже не было никаких оснований. Он влюблялся в актрис, в аристократок. И вот с одного из своих путешествий художник привез жену, 25-летнюю Констанцию ​​Ллойд. Девушка была дочерью адвоката и влюбилась в Уайльда как в сказочного принца. Женитьба оказалось счастливой. Оскар почти не выходил из дома, а если исчезал на несколько часов, посылал жене письма и цветы

1884-го они поженились.

За год в Уайльда рождается сын Сирил. В следующем году снова пополнение - мальчик Вивиан.

Свой первый и единственный роман - "Портрет Дориана Грея" написал за три недели. Он выходит 1891-го. В предисловии автор пишет: "Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные и плохо написаны. Вот и все". На негативные рецензии сначала отвечает публично, а потом ставит точку:

"Прошу сделать мне одолжение 0 передать эту книгу вечности, которой она принадлежит".

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С Уайльдом знакомится один из его поклонников - 21-летний лорд Альфред Дуглас. Утверждает, что прочитал роман 9 раз. 37-летний писатель увлекается молодым лордом. Вспыхивает роман.

Уайльд покорно выполняет прихоти Дугласа - Бози, как его называет. Позволяет любовнику обобрать себя, отдаляется от семьи. Жена порывает с ним. До конца жизни он так и не увидит сыновей. Один из приятелей Дугласа похищает несколько писем Уайльда к любимому. Шантажирует писателя. Тот вынужден их выкупать. Некоторые из писем попадают в рук отца Дугласа. Тот обзывает литератора извращенцем. Уайльд подает в суд, но аристократ, кроме писем, имеет на руках и свидетельства 12 молодых мужчин. Те готовы подтвердить, что Уайльд цеплялся к ним. Друзья призывают Оскара убежать за границу, но он остается в Англии.

Здесь уже 10 лет закон карает извращенцев. Уайльду дают максимум - два года заключения.

Элегантная одежда английского денди заменяется на тюремный серый костюм. От некачественной пищи и вони в камере Уайльда постоянно тошнило. Только голод заставлял его, человека утонченного вкуса, есть то, что приносили. Он выполнял самую грязную и тяжелую работу: мял пакли и шил мешки. Никто теперь не называл его "Оскар". "Заключенный С 33" - таким теперь было его имя. Позже он признался:

"В моей жизни было два поворотных пункта - Оксфорд и тюрьма".

Он обанкротился: его книги перестают продавать, театры изымают из репертуаров его пьесы. Сыновья с женой выезжают в глухую провинцию, изменяют фамилию. За решеткой писатель узнает, что умерла его мать. Большинство друзей отвернулись. Альфред Дуглас ни разу не навестил его, не написал. Уайльд пишет "Балла́ду Ре́дингской тюрьмы́"". В ней обращается к Дугласу: "Самое страшное не то, что жизнь разбивает сердце, а то, что она обращает сердце в камень".

Из тюрьмы выходит сломленным. Английское общество не приняло Уайльда. Он был вынужден поселиться в маленьком городке во Франции под именем Себастьян Мельмот. Он тяжело переживал свое положение:

"Осталось мне одно место - кладбище. Я хожу туда и смотрю на цинковый стол, который уже готов для меня. Ну, что же, у меня была удивительная жизнь, которая, по моему мнению, уже позади".

Сломанный болезнью - острый менингит - не имея жажды жизни, без денег и поддержки друзей, Уайльд умер 46-летним в Париже 30 ноября 1900 года. За его гробом шли два-три человека. В 1909 году прах писателя был перенесен из бедного парижского кладбища на кладбище Пер-Лашез, где похоронены такие известные французы, как Бизе, Бальзак, Мюссе, Шопен и др. На могиле установлен крылатый сфинкс из камня. Надгробие пришлось закрыть стеклом от поклонников: они списали его признаниями в любви.

* * *

Уайльд был очень наблюдательным и часто перенимал привычки известных людей, копировал их жесты и поведение. Так, прическу он делал как Нерон, чтобы усилить сходство черт лица с лицом римских императоров. Из напитков заказывал в ресторанах абсент, потому что его пил Ш. Бодлер. Его стол был такой же, как в Карлейля. Писать сочинения этот "апостол гедонии и фантазии" садился в белой рясе с черным капюшоном, потому что именно такая одежда была на Бальзаке во времена художественного труда. Даже голос в Уайльда был профессиональным имитацией голоса актрисы Сары Бернар.

Одной из главных страстей писателя была влюбленность в драгоценности, драгоценные камни и цветы, которые он выбирал в зависимости от времени года, погоды, настроения. Кто-то из современников писателя в шутку назвал его "минералогом и ботаником в литературе", на что Уайльд отозвался: "это не совсем так: я, скорее, ювелир и цветовод". Действительно, минералы больше интересовали его, когда мастера превращали их в ценные изделия, а цветы - когда они становились букетами в вазах или украшали петлицы его модных костюмов. Уайльд не мог налюбоваться бархатом, жемчугом, бриллиантами; часами простаивал у витрин ювелиров. Для него в кольцах, диадемах, ожерельях были воплощены целые миры, древние века, священные предания и легенды. Свои комнаты он украшал дорогими коврами, портретами известных актрис, драпировкой, книгами на полках в изысканных оправах.

Одна газета послала ему анкету с просьбой назвать десять лучших книг. Уайльд ответил: "Не могу их назвать, сам еще не написал столько".

Эпатирующим вызовом для современников Уайльда была его уверенность в том, что искусство является первичным, что оно выше жизни. Так, герои "Человеческой комедии" Бальзака для него были значительнее и интереснее реальных людей. Самой большой трагедией в жизни Уайльд считал смерть Люсьена де Рюбампре ( "Утраченные иллюзии" Бальзака). По мнению Уайльда, искусство могло бы сблизить людей настолько, что им не пришлось бы никогда воевать друг против друга. Он говорил: "Мы не будем вести войну против Франции, потому что проза ее совершенна".

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Цитаты

"Если бы мне пришлось заполнять переписной опросник, я бы в графе "возраст" написал "19 лет", в графе "профессия"-"гений", а в графе "недостатки"-"талант".

"Искусство - это не игрушка и не прихоть, это непременное условие человеческой жизни. Научиться любить Природу легче всего с помощью искусства. Оно облагораживает любой полевой цветок. И парень, который видит прекрасную летучую птицу, вырезанную из дерева или написанную на холсте, пожалуй, не будет бросать традиционного камня в живую птицу".

У меня очень непритязательный вкус - мне достаточно самого лучшего.

Ненавижу логику, она всегда банальна и нередко убедительна.

Все, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению.

Ты не можешь изменить направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.

Я не настолько молод, чтобы все знать.

Богатые потому и богатые, не любят расставаться с деньгами.

Ум человека - это, по моему мнению, самый лживый и глупый советник на свете, ну кроме разве что ума женщины.

Есть много вещей, которые мы хотели выбросить, если бы не боялись, что другие могут их забрать.

Шпионы - профессия, которая вымирает. За них теперь все делают газеты.

Образование - замечательное дело, надо лишь хоть иногда вспоминать о том, что ничему, что стоит знать, научить невозможно.

Когда со мной сразу соглашаются, я чувствую, что я не прав.

Никогда не следует делать того, о чем нельзя посплетничать с людьми после обеда.

Я всегда удивляю сам себя. Это единственное, ради чего стоит жить.

Будь собой, остальные роли заняты.

Мир делится на два класса - одни верят в невероятное, другие совершают невозможное.

Человек, который читает мораль, обычно лицемер, а женщина, которая читает мораль, непременно страшненькая.

В России возможно все, кроме реформ.