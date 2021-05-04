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среда, 05 мая 2021 08:20

На один флакон духов потратили тысячу цветов жасмина

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На один флакон духов потратили тысячу цветов жасмина
Коко Шанель сама снималась в рекламе своих духов "Шанель №5". Фото: https://brandstrategymanagement.files.wordpress.com

В Париже 5 мая 1921-го в бутике Chanel начали продавать первую партию аромата Chanel №5. Кутюрье Габриэль Бонер Шанель создала парфюм вместе с лучшим парфюмером Франции Эрнестом Бо.

Модельер Коко Шанель уже была успешная в модном бизнеса, решила создать еще и новый аромат. В те времена в тренде были свежие ароматы цитрусовых и цветочные. Считалось, что женщины из высшего общества выбирали цветочные запахи. Куртизанки и девушки легкого характера пользовались композициями с мускусом или жасмином. Шанель хотела создала аромат, который перестал указывать на социальное положение женщины.

Бо летом 1920-го работал с розовым и жасминовым основой, добавил ароматы полярной свежести с корня ириса и натуральных мускуса. Аромат содержал 80 компонентов. Парфюмер добавил новые химические соединения углерода, кислорода и водорода - альдегиды. Они - усилители аромата.

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Парфюмер подготовил десять стеклянных флаконов для оценки Шанель уже осенью. На один флакон объемом 30 мл нужно только 12 цветов розы и около тысячи цветов жасмина. Мадемуазель остановила свой выбор на варианте номер 5 и решила, что этот номер и станет названием ее духов.

Для нового аромата она выбрала простой флакон с лаконичным белой этикеткой. Бутылка, похожая на графин для виски, считалась революционной в то время. В моде были щедро декорированы камнями кристальные флаконы. Аромат быстро стал бестселлером, духи стали наиболее известными в мире. За все время существования их было продано на сумму более полумиллиарда долларов.

Супруги Пьер и Мария Кюри 26 декабря 1898-го во Французской академии наук заявили об изобретении неизвестных ранее химических элементов - радия и полония. Открытие назвали одним из крупнейших в XIX веке.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
мая

На один флакон духов потратили тысячу цветов жасмина

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