На месте концлагеря хотят построить многоэтажки

В Полтаве проходят исследования на территории артскладов. Фото: poltava.to

Исследователи ОО "Союз"Народная память" передали Полтавскому горсовету отчет о поиске массовых захоронений на территории артскладов. Эту заброшенную территорию хотят передать под строительство.

Поисковики исследовали ту часть территории артскладов, где были концентрационный лагерь "Дулаг-151", пересыльный "Дулаг-205" и стационарный "Шталаг-357". В них нацисты пытали и расстреливали мирное население. Тела людей сбрасывали в противотанковые рвы и ямы.

"Точные места массовых захоронений неизвестны. Остатки людей периодически находили в земле, когда возводили в том районе дома, строили завод" Лтава ", проводили канализационную сеть. Часть территории, где были лагеря, уже давно застроена. Задачей исследователей было найти места захоронений в земле, которая еще свободна от застройки", - говорится в отчете исследователей.

С тыльной стороны монумента "Скорбящая мать", на глубине 0,7 м нашли фрагменты человеческих останков, а на глубине 1,3 м зафиксировали остатки фундамента кирпичной постройки.

"На карте аэрофотосъемки 1943 видны три крупных рви. Два из них уже полностью застроены. Основное место раскопок составила территория рядом со стеной завода "Лтава". Это крайняя степень стрелкового тира, которая свободна от застройки. Это место привлекло внимание, поскольку больше всего свидетельств о массовых расстрелах указывали именно на него. Вероятно, человеческие останки на дне бывшего тира и находятся на значительной глубине. В начале шурфования стали попадаться мельхиоровые стреляные пули от винтовки Мосина. На глубине 2,3 м случились фрагменты человеческих костей, а также резиновая калоша 1939 года выпуска. На этой же глубине нашли стреляную пулю и стреляные гильзы от немецкой винтовки Маузера. Ограниченный размер шурфа не дал возможности углубиться более чем на 2,7 м. Сделав в шурфе с зондаж до глубины 3, 7 м, исследователи пришли к выводу, что культурные наслоения на этом не заканчиваются", - рассказали исследователи.

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Поисковики определили место концентрационных лагерей. Сейчас невозможно провести исследования, потому что земля заросла кустарником и покрыта асфальтом. Документы свидетельствуют, что здесь были захоронения. Эту землю планируют сдать под застройку многоэтажек.

"По нашему мнению, территория должна быть исследована, для того, чтобы, при возможной застройке, никоим образом не были повреждены захоронения и сохранена память об исторических событиях", - говорят исследователи. Они призвали не отдавать землю на аукцион.

В Житомирской области поисковики обнаружили братскую могилу солдат, погибших в 1941 году. Исследователи проводили полевые работы в Бердичевском районе на местах боев 1941 года.