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пятница, 28 августа 2020 01:13

На месте гибели проводника ОУН установили крест

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На месте гибели проводника ОУН установили крест
На Тернопольщине установили крест. Фото: "Суспільне"

На месте гибели проводника Залозецкого районного провода ОУН Матфея Холодяна установили крест.

Он расположен между селами Гаи Растоцкие и Загорье Зборовского района Тернопольской обл, передает "Суспільне".

"Настенный политвиховник УПА на Волыни Матвей Холодян, псевдо "Цыган", "Игорь", "Рух", 16 июня 1948 попал в засаду и погиб в бою с московско-большевистскими оккупантами на поле между селами Гаи Растоцкие и Загорье", - рассказал родной брат Матфея Павел Холодян.

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Поселковый голова Любомир Фесик с двоюродным внуком Холодяна Андреем определили место для установки памятного знака.

Последний проводник ОУН Волыни Анатолий Маевский - Улиян, погиб в поселке Здовбица Ровенской области 19 августа 1955 года. На его крыивку чекистов вывел предатель.

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