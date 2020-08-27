На месте гибели проводника ОУН установили крест

На месте гибели проводника Залозецкого районного провода ОУН Матфея Холодяна установили крест.
Он расположен между селами Гаи Растоцкие и Загорье Зборовского района Тернопольской обл, передает "Суспільне".
"Настенный политвиховник УПА на Волыни Матвей Холодян, псевдо "Цыган", "Игорь", "Рух", 16 июня 1948 попал в засаду и погиб в бою с московско-большевистскими оккупантами на поле между селами Гаи Растоцкие и Загорье", - рассказал родной брат Матфея Павел Холодян.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали документы УПА, найденные в бидоне
Поселковый голова Любомир Фесик с двоюродным внуком Холодяна Андреем определили место для установки памятного знака.
Последний проводник ОУН Волыни Анатолий Маевский - Улиян, погиб в поселке Здовбица Ровенской области 19 августа 1955 года. На его крыивку чекистов вывел предатель.
Комментарии