На месте древних африканских деревень обнаружили товары из Средиземноморья

Исследование доказывает, что международной торговлей занимались даже крестьяне. Фото: Plos One

В древности племена Западной Африки торговали с Египтом, Междуречьем, восточным Средиземноморьем и народами Средней Африки.

Это показал химический анализ стеклянных бусин из трех археологических памятников, сообщает Plos One.

Сеть обмена товарами выходила за пределы основных торговых центров и достигала даже отдаленных сел.

Анни Майор и его коллеги из лаборатории археологии и народонаселения Африки Женевского университета проводят археологические раскопки на территории центрального Мали и восточного Сенегала. К началу европейской колонизации в XVI веке здесь существовали империи Гана, Мали и Сонгай. В 2007-2018 годах археологи вели раскопки в скальном захоронении Дуру-Боро, местности с пятью поселениями Садия в центральном Мали и в поселении Джутубая в восточном Сенегале. Обнаружили глиняные черепки, металлические предметы, каменные бусы, стекло и стеклянные украшения.

Химический состав бусин сопоставили с составом уже известных артефактов из Средиземноморья, Месопотамии, континентальной Европы и Ближнего Востока. По составу такое стекло совпало с образцами из Месопотамии, Бейрута, Дамаска и земель Левант, часть - из Египта и Марокко.

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Исследователи и раньше знали, что международная торговля связывала Африку с Европой и Азией еще в период средневековья. Новое исследование показало разветвленный характер торговой сети.

Это означает, что обмен импортными материалами характерен не только для элиты, но и для рядовых жителей сельских районов.

Археологи из Польши и Италии нашли на севере Эфиопии руины христианского храма. С помощью дрона ученые разглядели из воздуха остатки сооружения и правильно определили место раскопок.