На Кубани провозгласили собственную республику

Последний премьер республики Василий Иванис считал, что объединение с Украиной не удалось из-за нерешительности Павла Скоропадского Фото: wikipedia

16 февраля 1918-го казаки объявили о создании Кубанской народной республики. Решили присоединиться к Украинской Народной Республики на федеративных началах.

С началом русской революции, еще в 1917 году, кубанцы не поддержали идей большевиков и пытались наладить связи с Украиной. Наиболее активным в этом деле был председатель Кубанского Военного Совета Николай Рябовил. Несмотря на значительную проукраинскую позицию, самостоятельная и автономистская среди местного населения все же преобладали.

С образованием новой республики большевики активно распространяли свою власть в крае. Усиливали их части военных, возвращавшиеся с турецкого фронта. Под их давлением кубанское правительство покинул Екатеринодар и пошло на переговоры с белогвардейской добровольческой армией, заключило с ним союз. С тех пор в борьбе за Кубань противостояли Украины и Дон.

В апреле Украинская Народная Республика была свергнута. К власти пришел гетман Павел Скоропадский, который видел Кубань автономной составляющей Украины, а не федеративным партнером. Именно поэтому через 2 месяца на говочеркасском совещании белогвардейцы поставили ультиматум, что не допустят объединения Кубани с Украиной. Казаки его поддержали.

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Несмотря на это, тайные переговоры между проукраинскими кубанцами и Украинской Державой продолжались и последующие месяцы. Украина поставляла казакам оружие. Имела планы высадить десант на кубанском побережье, чтобы поднять крупное восстание, выгнать большевиков и белогвардейцев и провести объединение. Этому помешали немцы, находившиеся в Украине по Брест-Литовскому миру и промедление гетманского правительства. Тогда казаки окончательно присоединились к белогвардейцам и все последующие годы воевали с большевиками. В июне 1919-го белогвардейцы убили Николая Рябовола, с тех пор их армия начала распадаться.

Уже в начале 1920 года большевики осуществили масштабное наступление на Дон и Кубань. Кубанская Народная Республика пала в марте этого же года. Земли вошли в состав УССР в виде Кубано-Черноморской области. Отдельные антибольшевистские выступления кубанцев продолжались до 1922 года. Их остановил голод.

История Кубанского казачего войска начинается в 1696 году, когда донской казачий Хоперский полк принял участие во взятии Азова Петром I. Позже, в 1708 году, во время Булавинского восстания, хопёрцы переселились на Кубань, дав начало новому казачьему сообществу. Новый этап в истории кубанского казачества начался в конце XVIII века, когда после русско-турецких войн 1768-1774 и 1787-1791 годов российская граница придвинулась к Северному Кавказу, а Северное Причерноморье стало целиком российским. Отпала необходимость в Запорожском казачьем войске, но казаки требовались для укрепления кавказских границ. В 1792 году запорожцы были переселены на Кубань, получив земли в войсковую собственность. Так образовалось Черноморское казачество. На юго-востоке от него было расположено Кавказское линейное казачье войско, сформированное из донских казаков. В 1864 году они были объединены в Кубанское казачье войско. Таким образом, Кубанское казачество оказалось этнически двусоставным — русско-украинским.