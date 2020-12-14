На Кубани преостановили украинизацию

Украинизацию на Кубани начали в 1925 году. Фото: LiveJournal

14 декабря 1932 года руководительство СРСР приняло постановление о прекращении украинизации Кубани.

Украинизацию на Кубани начали 1925-го. Согласно постановлениям, должны были выделить регионы с украинским населением. В них нужно было провести украинизацию власти, ввести изучение быта, культуры, национальных особенностей украинцев, перевести все культпросветработы в школах, детских домах, полит-учреждениях на украинский язык, организовать кратковременные курсы для учителей-украинцев.

Украинцам гарантировали право пользоваться родным языком в официальных учреждениях. За нарушение этого права была предусмотрена уголовная ответственность.

Больше всего украинизацией Кубани занимался народный комиссар просвещения УССР Николай Скрипник. Пытался привлечь внимание российских властей к обеспечению прав украинцев. Скрипник обращал внимание, что языковыми правами часто пренебрегают. Нарком заявлял, что эти земли нужно присоединить к Украине, так как в ее составе украинцы диаспоры смогут обеспечить свои национально-культурные потребности.

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С 1930-го на Кубань начали отправлять украинских учителей. Приезжали украинские передвижные лекторские группы, художественные коллективы, выставки. Проводил гастроли театр "Березиль" под руководством Леся Курбаса. 1931-1932 годах в Кубанский педагогический техникум отправлялись из Украины преподаватели.

После сокращения политики коренизации 1930-х на Кубани начали русификацию.

Нарком образования УССР Николай Скрипник совершил самоубийство в собственном кабинете 7 июля 1933 года. Перед тем на заседании политбюро в Харькове от него требовали раскаяния за ошибки, допущенные в ведении национальной политики.