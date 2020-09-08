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вторник, 08 сентября 2020 13:26

На кладбище в Бабьем Яру начали строительство

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На кладбище в Бабьем Яру начали строительство
На территории бывшего кладбища, примыкающего к Мемориальному заповеднику Бабий Яр начали строительство Фото: vaadua.org

В районе Бабьего Яра на месте бывшего кладбища начали строительство. 31 августа рабочие отгородили строительную площадку овальной формы, размером примерно 80х60 м.

Об этом сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины.

Прораб, управляющий строительным процессом, объяснил сопрезиденту Ваада Украины Иосифу Зисельсу, что на огражденной территории до 29 сентября 2020 должны построить подиум для временной экспозиции. Его конструкция состоит из 10 пустотелых металлических колонн, без крыши, высотой 6 м. Глубина фундамента, по словам прораба, не более 10 см, так как глубже на кладбище копать нельзя. Подиум строится на 2 года, затем на его месте построят музей.

Относительно строительства высказался ответственный секретарь Общественного комитета "Бабий Яр", историк Виталий Нахманович.

"Я могу сказать только одно: и тем, кто проводит эти работы, и тем, кто давал на них разрешение, и, главное, тем, кто ставит им задачи – для них всех абсолютно очевидно, что строительство происходит на кладбище.

Во всех своих заявлениях все эти Фридманы, Щаранские, Блайхи и другие кричали: "Мы на кладбище ничего не делаем, у нас есть документы, и наша площадка не на кладбище".

Но ни один из них или их подчиненных ни разу не показал документы, в которых было бы указано, что место строительства не является кладбищенской территорией, хотя такие документы у них неоднократно запрашивали. На все запросы всегда получали один и тот же ответ: "У нас есть заключение".

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В результате оказалось, что сами знают, что строят на кладбище. Прораб, который делает эту работу, тоже объясняет: "Мы только на десять сантиметров роем, это же кладбище". И сейчас они ставят эти конструкции как бы не на земле, а "в воздухе", "над кладбищем". Но и этого делать нельзя, потому что конструкции все равно опираются своими фундаментами на кладбищенскую землю.

А через два года на этом же месте должен быть построен музей. Его тоже будут строить "над кладбищем"?

Сегодня мы можем сделать окончательные и очень важные, на мой взгляд, выводы:

Всей команде Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" – и учредителям, и членам Наблюдательного совета, и менеджменту – всегда было известно, что объект будет располагаться на территории кладбища.

По еврейской, да и по любой другой традиции строительство на кладбищах запрещено. Создателям мемориала глубоко наплевать на этот запрет. Строительство будет продолжаться несмотря ни на что. Если мы все вместе его не остановим!", - подчеркнул Виталий Нахманович.

29 июля 2020 года состоялась веб-конфереция с участием президента Украины Владимира Зеленского, мэра Киева Виталия Кличко, членов наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и международных партнеров. Участники обсудили строительство мемориала в Бабьем Яру. Президент поддержал частный проект.

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