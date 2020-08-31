На древнем мече нашли украинскую надпись

На древнем мечи нашли надпись. Фото: io.ua

В Национальном музее истории Украины хранится древний меч с подписью "Коваль Людота".

Меч датируется Х - первой половиной XI в. Был найден в окрестностях Полтавы, сообщает "Радіо Свобода".

Надпись на клинке свидетельствует о том, что в древней Киевской Руси живая речь людей отличалась в разных регионах. Уже тогда выделились особенности, которые были присущи украинскому языку.

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Также надпись свидетельствует, что писать умели простые ремесленники.

Надписи в Софийском соборе в Киеве ХI-ХII вв. свидетельствуют о том, что речь украинцев отличалась от других славянских. Было много особенностей, которые сохранились до сих пор. О них рассказал заместитель генерального директора по научной работе заповедника "София Киевская" Вячеслав Корниенко.