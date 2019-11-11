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понедельник, 11 ноября 2019 17:26

На дні моря виявили легендарний корабель

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Археологи обнаружили обломки военных кораблей XVII в. на дне Балтийского моря недалеко от города Ваксхольм, Швеция. Считают, что по крайней мере один является побратимом известного шведского линкора "Ваза".

Тот назвали в честь представителей династии шведских и польских королей. Должен был стать символом военной мощи государства. В длину достигал 69 м. и перевозил на борту 64 пушки. Но так и не побывал в бою - он перевернулся и пошел ко дну в 1628 проплыв 1 тыс. м. В настоящее время его реставрированные обломки хранятся в одноименном музее в Стокгольме, сообщает AFP.

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Несмотря на неудачу, еще 3 корабля аналогичной конструкции заказали по требованию короля Густава II Адольфа у того же производителя, на верфи Блазиенхольмен. Это были линкоры "Эпплет" (Яблоко), "Кронан" (Корона) и "Скептер" (Скипетр). Все они принимали участие в военных операциях.

Ученые убеждены, что наткнулись на остатки "Эпплета". Тот имел в распоряжении уже 90 бортовых орудий и вмещал до 450 матросов.

Известно, что все упомянутые корабли затопили в этом районе после вывода их из эксплуатации. Обломки должны были препятствовать проходу неприятельских судов к побережью возле столицы.

Автор: Jim Hansson
  Археологи наткнулись на обломки собрата легендарного шведского корабля
Археологи наткнулись на обломки собрата легендарного шведского корабля

Автор: wikipedia
  Шведский линейный корабль «Ваза» хранится в одноименном музее в Стокгольме
Шведский линейный корабль «Ваза» хранится в одноименном музее в Стокгольме

Дайверы обнаружили в Северном море неподалеку от побережья Норвегии затонувший нидерландский корабль XVIII в. Считают, что команда торговой шхуны Juffrau Elisabeth не справилась с управлением и покинула судно. Экипаж состоял из 4-х мужчин во главе с капитаном Питером Елкешом.

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