На дні моря виявили легендарний корабель

Археологи обнаружили обломки военных кораблей XVII в. на дне Балтийского моря недалеко от города Ваксхольм, Швеция. Считают, что по крайней мере один является побратимом известного шведского линкора "Ваза".

Тот назвали в честь представителей династии шведских и польских королей. Должен был стать символом военной мощи государства. В длину достигал 69 м. и перевозил на борту 64 пушки. Но так и не побывал в бою - он перевернулся и пошел ко дну в 1628 проплыв 1 тыс. м. В настоящее время его реставрированные обломки хранятся в одноименном музее в Стокгольме, сообщает AFP.

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Несмотря на неудачу, еще 3 корабля аналогичной конструкции заказали по требованию короля Густава II Адольфа у того же производителя, на верфи Блазиенхольмен. Это были линкоры "Эпплет" (Яблоко), "Кронан" (Корона) и "Скептер" (Скипетр). Все они принимали участие в военных операциях.

Ученые убеждены, что наткнулись на остатки "Эпплета". Тот имел в распоряжении уже 90 бортовых орудий и вмещал до 450 матросов.

Известно, что все упомянутые корабли затопили в этом районе после вывода их из эксплуатации. Обломки должны были препятствовать проходу неприятельских судов к побережью возле столицы.

Автор: Jim Hansson Археологи наткнулись на обломки собрата легендарного шведского корабля

Автор: wikipedia Шведский линейный корабль «Ваза» хранится в одноименном музее в Стокгольме

Дайверы обнаружили в Северном море неподалеку от побережья Норвегии затонувший нидерландский корабль XVIII в. Считают, что команда торговой шхуны Juffrau Elisabeth не справилась с управлением и покинула судно. Экипаж состоял из 4-х мужчин во главе с капитаном Питером Елкешом.