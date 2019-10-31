Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 927
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1566
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 576
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 900
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13950
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1926
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7578
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1449
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7614
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41625
Фото
Все фото
29
4
10
13
4
Показали фото итальянского города начала XX века
Показали фото итальянского города начала XX века
&quot;Всю жизнь с ним провел&quot; - нож, с которым 40 лет пасли овец на полонинах
"Всю жизнь с ним провел" - нож, с которым 40 лет пасли овец на полонинах
Показали первое такси Львова
Показали первое такси Львова
Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире
Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире
Предприниматель купил на аукционе костел
Предприниматель купил на аукционе костел
Видео
Все видео
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Показали 3D-модель древнего славянского городища
Показали 3D-модель древнего славянского городища
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Посол раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии
Посол раскритиковал работу немецко-украинской исторической комиссии
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1449
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6237
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7785
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
2 Просмотров: 1962
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 1251
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
четверг, 31 октября 2019 14:44

Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет

  Комментировать
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
У побережья Норвегии нашли корабль, который команда не захотела спасать Фото: vimeo.com

Дайверы обнаружили в Северном море неподалеку от побережья Норвегии затонувший нидерландский корабль XVIII в. Считают, что команда торговой шхуны Juffrau Elisabeth не справилась с управлением и покинула судно.

Экипаж состоял из 4-х мужчин во главе с капитаном Питером Елкешом. Судно вышло из порта Амстердама в 1760-м, но через 20 суток плавания попало в сильный шторм у современной провинции Сёгне, Норвегия, передает Liga.Новости.

Команде удалось выйти из стихии, но это не спасло шхуну от аварии. Исследователи рассказывают, что мужчины не опустили паруса, не бросили якорь и не взяли с собой достаточно снаряжения для швартовки. Вместо спасения корабля или просьбы о помощи бежали на бортовой шлюпке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Организовали экскурсию к затонувшему кораблю контрабандистов

Исследователи из Морского музея Норвегии считают, что поступили так из-за усталости от тяжелого плавания. Впоследствии, при расследовании, капитан вынужден был объяснять свою халатность но обвинил во всем погодные условия.

Археологи подняли золотые ювелирные украшения и другие древние предметы с корабля "Ментор". Судно принадлежало лорду Томасу Элгину и затонуло в Средиземном море в 1802-м. Команда британца известна тем, что разграбила храм Парфенон и другие районы вокруг афинского акрополя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

Первую Библию на украинском языке издали в Вене

"Держитесь, не отступайте" - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам

Рабочим платили пол доллара в час

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 87204
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 78465
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 38485
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 19 Просмотров: 16615
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
 Просмотров: 14832
История
Первую Библию на украинском языке издали в Вене
Первую Библию на украинском языке издали в Вене
 Просмотров: 108
"Держитесь, не отступайте" - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам
"Держитесь, не отступайте" - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам
 Просмотров: 729
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
 Просмотров: 360
Рабочим платили пол доллара в час
Рабочим платили пол доллара в час
 Просмотров: 576
Археологи нашли уникальное колесо
Археологи нашли уникальное колесо Просмотров: 5040
Больше всего комментируют
19
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
11
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Мы провели на оккупированном Донбассе опрос по выборам - Сивохо
3
Зеленский устал - Богдан
Голосов: 539
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua