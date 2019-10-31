Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет

У побережья Норвегии нашли корабль, который команда не захотела спасать Фото: vimeo.com

Дайверы обнаружили в Северном море неподалеку от побережья Норвегии затонувший нидерландский корабль XVIII в. Считают, что команда торговой шхуны Juffrau Elisabeth не справилась с управлением и покинула судно.

Экипаж состоял из 4-х мужчин во главе с капитаном Питером Елкешом. Судно вышло из порта Амстердама в 1760-м, но через 20 суток плавания попало в сильный шторм у современной провинции Сёгне, Норвегия, передает Liga.Новости.

Команде удалось выйти из стихии, но это не спасло шхуну от аварии. Исследователи рассказывают, что мужчины не опустили паруса, не бросили якорь и не взяли с собой достаточно снаряжения для швартовки. Вместо спасения корабля или просьбы о помощи бежали на бортовой шлюпке.

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Исследователи из Морского музея Норвегии считают, что поступили так из-за усталости от тяжелого плавания. Впоследствии, при расследовании, капитан вынужден был объяснять свою халатность но обвинил во всем погодные условия.

Археологи подняли золотые ювелирные украшения и другие древние предметы с корабля "Ментор". Судно принадлежало лорду Томасу Элгину и затонуло в Средиземном море в 1802-м. Команда британца известна тем, что разграбила храм Парфенон и другие районы вокруг афинского акрополя.