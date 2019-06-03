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понедельник, 03 июня 2019 16:40

На дне залива нашли древний корабль
4

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Нашли старинный затонувший корабль
Фото: journalist.today
Нашли старинный затонувший корабль
Нашли старинный затонувший корабль
Нашли старинный затонувший корабль

На дне Мексиканского залива обнаружили древний корабль.

Специалисты Национального управления по исследованиям океанов и атмосферы 16 мая выполняли инженерное погружения для тестирования нового оборудования с дистанционным управлением. Во время него обнаружила деревянное парусное судно середины XIX века, сообщает journalist.today.

Длина корабля составляет 37,8 м. Это могло быть грузовое или торговое судно. Пока не могут установить, какому государству оно принадлежало.

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На руле корабля обнаружили надпись 2109. Он может раскрыть его происхождения. На некоторых деталях корабля нашли следы горения. Судно могло затонуть в результате пожара.

В штате Алабама обнаружили последний корабль американских рабовладельцев "Клотильда". 160 лет назад его умышленно потопили у реки Мобил.

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Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

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