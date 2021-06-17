На дне озера нашли каменные инструменты

В США нашли древнейшие обсидиановые инструменты. Фото: worldhistory.org

Исследователи обнаружили старейшие обсидиановые орудия в США.

Археологи нашли предметы возрастом 9 тыс. лет в озере Гурон, сообщает Phys.org.

Обсидиан происходит из штата Орегон с 4 тыс. км от озера.

"В этом случае эти крошечные обсидиановые артефакты раскрывают социальные связи в Северной Америке. Они происходят из геологического источника в Орегоне", - сказал археолог Эшли Лемке.

Обсидиан - вид вулканического стекла. Его использовали для изготовления острых инструментов.

"Это очень маленькие части, которые могут рассказать большие истории. Обсидиан с дальнего запада Соединенных Штатов редко встречается на востоке", - сообщил Лемке.

Находка в озере Гурон является частью более широкого исследования. Оно направлено на понимание социальной и экономической организации охотников на северных оленей в конце последнего ледникового периода. Уровень воды тогда был ниже. Ученые обнаружили охотничьи хижины, которые сейчас находятся под водой.

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"Эта конкретная находка действительно интересна, потому что она показывает, насколько важна подводная археология. Сохранение древних подводных объектов не сравнить с такими же на суше, и эти места дают нам прекрасную возможность узнать больше о людях прошлого", - говорит археолог.

В США обнаружили инструменты для создания татуировок возрастом 3620 лет. Их изготовили из заостренных костей лап индейки. Находку сделали в могиле в районе Фернвейл в штате Теннесси, сообщает Sciencenews.