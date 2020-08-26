На дне моря нашли торговый корабль, затонувший 400 лет назад

Финские водолазы обнаружили в Балтийском море затонувший 400 лет назад голландский торговый корабль. Он лежал на глубине 85 м.

Сперва дайверы искали обломки кораблей Первой и Второй мировых войн в устье Финского залива. Вдруг увидели хорошо сохранившийся деревянный корабль типа флейт. Эти суда доминировали в прибалтийской торговле с конца XVI до середины XVIII в., сообщает Badewanne.fi.

Они не имели пушек, но могли перевозить большого количества груза и имели передовые для того времени технические особенности. Обслуживались небольшими командами, что делало торговлю более прибыльной. Еще одна особенность этих кораблей состояла в том, что весь экипаж, в том числе капитан, проживали на одной палубе и ели за одним столом. По словам исследователей, это необычно даже для современного общества, не говоря уже о тогдашнем высокоиерархическом морском мире.

Автор: badewanne.fi В Финском заливе нашли хорошо сохранившийся торговый корабль типа "Флейт". Кроме торговли, подобные корабли часто использовали как военно-транспортные.

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Корабль сохранился благодаря низкому содержанию соли в Балтийском море, абсолютной темноте и низкой температуре.

Историки отмечают, что со времен средневековья Балтийское море стало важным торговым центром, поскольку флоты Голландии и Англии требовали бесконечных запасов древесины, дегтя, конопли для изготовления пеньки, на что были богаты все страны Балтии. С XVII в. контроль над торговлей взяла на себя Голландия, получавшая значительные прибыли, особенно после возведения российского Санкт-Петербурга.

Недавно группа дайверов исследовала немецкую подводную лодку U-1021, затонувшую в 1945 году. Ее обнаружили в 2006-м на дне Кельтского моря недалеко от Ньюквея, что на юго-западе Великобритании. Субмарина лежит на глубине 54 м. Известно, что имела длину 67 м и весила 850 т. Могла погружаться на глубину 228,6 м.