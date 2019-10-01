На дне моря нашли древнее судно, загруженное кетчупом

Корабль затонул у берегов острова Мальорка 1,8 тыс. лет назад Фото: iflscience.com

Археологи нашли остатки римского корабля и 93 амфоры неподалеку туристических пляжей острова Мальорка в Средиземном море. Предполагается, что авария произошла 1,8 тыс. лет назад.

Сами находки выглядят традиционными для тех времен - кувшин с двумя ручками и узким горлышком. Использовали их как греки, так и римляне, передает Ifl Science.

Исследование остатков судна показало, что на нем перевозили товары с юга Пиренейского полуострова непосредственно в Рим.

В амфорах хранили оливковое масло, вино и ферментированный соус из рыбьих кишок под названием гарум, известный как "римский кетчуп". Это соевая приправа, похожая на соус. Была довольно популярной в древности. Считают, что именно это является причиной, почему так много людей в Римской империи имели рыбьих паразитов.

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Археологи нашли самый большой якорь античной эпохи на дне Эгейского моря недалеко от острова Левит, Греция. Его обнаружили на месте 5-ти затонувших кораблей. Корабли-триеры использовали для перевозки потребительских товаров, таких как вино и масло. Об этом свидетельствует значительное количество разбитых глиняных амфор. На одном из кораблей установили большой якорь. Его нашли на глубине 45 м. Находка датируется VI в. до н.э. и весит 400 кг.