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четверг, 17 октября 2019 13:14

На аукцион выставили самую редкую арабскую монету стоимостью $1,8 млн

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Золотой динар из Арабского халифата 723 года выставили на аукцион Morton & Eden. Монету считают одной из самых редких в мире. Начальная стоимость лота составляет $1,8 млн.

Сейчас в мире существует около 10 таких монет. Большинство находятся в частных коллекциях, часть - музеях. Золото для изготовления монеты добывали в руднике халифа Омейядов неподалеку от Мекки. Ранее земля принадлежала самому пророку Мухаммеду, сообщает The Daily Mail.

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"Эта монета великолепна. Она не только прекрасно сохранилась. Она удивительная редкость и важный исторический документ", - отметил эксперт исламской нумизматики Стивен Ллойд.

Автор: dailymail.co.uk
  Динар имеет надпись: "Из шахты командира верных"
Динар имеет надпись: "Из шахты командира верных"
Археологи раскопали золотой монетный клад неподалеку черноморского побережья в городе Девня, Болгария. Нашли 5 золотых и 20 бронзовых монет. Венцом сокровищ является редкая золотая монета с изображением византийского императора Феодосия II. Все датируются примерно V в. Всего в стране найдено 16 подобных монет.
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