"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко

 
Ексклюзивы
1/5
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 1161
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 369
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1395
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3618
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 270
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 882
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
9 Просмотров: 2277
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 531
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1404
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 819
Фото
Все фото
12
4
18
13
12
Молодой с венком и мост с крышей - какими были карпатские села 100 лет назад
Молодой с венком и мост с крышей - какими были карпатские села 100 лет назад
Под портретом короля нашли изображение неизвестного мужчины
Под портретом короля нашли изображение неизвестного мужчины
На выставке о Революции достоинства показали боеприпасы &quot;Беркута&quot;
На выставке о Революции достоинства показали боеприпасы "Беркута"
Как гуцулы проводили зимние дни 90 лет назад - подборка фото
Как гуцулы проводили зимние дни 90 лет назад - подборка фото
Демоны, которые защищают: в музее показали уникальные миниатюры
Демоны, которые защищают: в музее показали уникальные миниатюры
Видео
Все видео
Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде
Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде
Начался самый трагичный этап Революции достоинства
Начался самый трагичный этап Революции достоинства
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Интервью
1/5
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 72
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 432
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1404
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 720
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 522
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 630
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 16:31

"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко

1 Комментировать

24 февраля депутаты Харьковского городского совета приняли решение переименовать просп. Петра Григоренко на маршала Георгия Жукова. Gazeta.ua предлагает вспомнить, кто эти люди.

Автор: io.ua
  Петр Григоренко встречался с президентом США Джимми Картером в 1978 году
Петр Григоренко встречался с президентом США Джимми Картером в 1978 году

Генерал-майор Петр Григоренко родом из Борисовки в современном Бердянском районе Запорожской области. Во время Второй мировой войны руководил стрелковой дивизией, был начальником штаба.

В 1945-1961 годах преподавал в Военной академии имени Фрунзе. В 1961-м на партконференции одобрил осуждение культа личности бывшего руководителя СССР Иосифа Сталина. Заявил, что подобное может повториться в будущем. Предложил демократизировать выборы и соблюдать принцип сменности политической верхушки. Коммунистическая власть назвала выступление ошибочным. Григоренко лишили делегатского мандата, освободили от должности преподавателя и перевели на Дальний Восток.

Через 2 года вернулся в Москву и организовал подпольный "Союз борьбы за возрождение ленинизма". В своей агитации члены группы заявляли о некомпетентности Никиты Хрущева. Говорили, что права работников не соблюдают, что в СССР усиливается бюрократия. Требовали установить народный контроль над властью. 2 февраля 1964 года Григоренко арестовали за "антисоветскую агитацию и пропаганду". Лишили всех государственных наград и пенсии. Насильно посадили в психиатрическую больницу.

После освобождения из психбольницы он занялся диссидентством. Выступал за возвращение крымских татар и других депортированных народов. В 1976-м присоединился к правозащитному движению. Стал одним из основателей Московской Хельсинской группы за соблюдение прав человека. Позже - членом Украинской Хельсинкской группы.

В ноябре 1977 года советские власти отправили Григоренко за границу. Он должен был пройти операцию. Когда правозащитник был в США, его лишили гражданства и запретили возвращаться в СССР.

Автор: gettyimages.com
  Маршал Георгий Жуков принимал парад в Москве 1945 года
Маршал Георгий Жуков принимал парад в Москве 1945 года

Георгий Жуков родился на территории Калужской губернии. Участвовал в Первой мировой войне. В 1918 году присоединился к Красной армии. Был командиром взвода, затем эскадрона. В декабре 1920-го - августе 1921 года участвовал в подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине.

С 1 февраля по 29 июля 1941-го занимал пост начальника Генерального штаба. Разработал план действий на случай войны с Германией. Его не смогли реализовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жуков vs Григоренко: кто кого победил в Харькове

С 23 июня Жуков возглавил ставку Главного командования на Юго-Западном направлении. Попытался перейти в наступление. Но его операции закончились гибелью и пленом сотен тысяч советских солдат, потерей значительной части танков, артиллерии и авиации.

В октябре 1941-го - январе 1942 года Жуков руководил обороной Москвы. Ценой больших потерь смог перейти в контрнаступление. Руководил другими наступательными операциями, в которых погибало большое количество советских солдат. Лично проводил массовые расстрелы военнослужащих. Военные называли его "мясником".

После войны Жуков руководил испытанием ядерного оружия на Тоцком полигоне в России. Участники операции и местные жители получили дозы радиации. Известно, что в зоне Тоцкого радиоактивного следа за 50 лет рождаемость снизилась почти в 3 раза, а число врожденных аномалий увеличилось на 60%.

В 1956-м участвовал в подавлении восстания в Венгрии.

После смерти маршала в 1974 году в СССР начался культ личности Жукова. При этом замалчивали его преступные действия.

Депутаты Харьковского городского совета на сессии в среду 24 февраля приняла решение переименовать просп. Петра Григоренко на маршала Жукова. Такое возвращение к советскому названию топонима произошло в третий раз. Решение утвердили при поддержке подавляющего большинства: "за" проголосовали 57 депутатов, против были 16, воздержались 6.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Украинский полковник попал в засаду и застрелился

Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 18450
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список Просмотров: 14643
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
4
 Просмотров: 8937
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 8802
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 7515
История
Кость собаки изменила представления ученых о заселении Америки
Кость собаки изменила представления ученых о заселении Америки Просмотров: 216
Опубликовали ранее не известные письма Алоиса Гитлера
Опубликовали ранее не известные письма Алоиса Гитлера Просмотров: 1107
Украинский полковник попал в засаду и застрелился
Украинский полковник попал в засаду и застрелился
 Просмотров: 882
Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника
Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника
 Просмотров: 180
Реставраторы обнаружили записку с информацией о тайнике золота
Реставраторы обнаружили записку с информацией о тайнике золота Просмотров: 1404
Больше всего комментируют
9
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
5
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
2
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
2
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
1
Усе компенсували
Голосов: 91
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть