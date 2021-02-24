"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко

24 февраля депутаты Харьковского городского совета приняли решение переименовать просп. Петра Григоренко на маршала Георгия Жукова. Gazeta.ua предлагает вспомнить, кто эти люди.

Автор: io.ua Петр Григоренко встречался с президентом США Джимми Картером в 1978 году

Генерал-майор Петр Григоренко родом из Борисовки в современном Бердянском районе Запорожской области. Во время Второй мировой войны руководил стрелковой дивизией, был начальником штаба.

В 1945-1961 годах преподавал в Военной академии имени Фрунзе. В 1961-м на партконференции одобрил осуждение культа личности бывшего руководителя СССР Иосифа Сталина. Заявил, что подобное может повториться в будущем. Предложил демократизировать выборы и соблюдать принцип сменности политической верхушки. Коммунистическая власть назвала выступление ошибочным. Григоренко лишили делегатского мандата, освободили от должности преподавателя и перевели на Дальний Восток.

Через 2 года вернулся в Москву и организовал подпольный "Союз борьбы за возрождение ленинизма". В своей агитации члены группы заявляли о некомпетентности Никиты Хрущева. Говорили, что права работников не соблюдают, что в СССР усиливается бюрократия. Требовали установить народный контроль над властью. 2 февраля 1964 года Григоренко арестовали за "антисоветскую агитацию и пропаганду". Лишили всех государственных наград и пенсии. Насильно посадили в психиатрическую больницу.

После освобождения из психбольницы он занялся диссидентством. Выступал за возвращение крымских татар и других депортированных народов. В 1976-м присоединился к правозащитному движению. Стал одним из основателей Московской Хельсинской группы за соблюдение прав человека. Позже - членом Украинской Хельсинкской группы.

В ноябре 1977 года советские власти отправили Григоренко за границу. Он должен был пройти операцию. Когда правозащитник был в США, его лишили гражданства и запретили возвращаться в СССР.

Автор: gettyimages.com Маршал Георгий Жуков принимал парад в Москве 1945 года

Георгий Жуков родился на территории Калужской губернии. Участвовал в Первой мировой войне. В 1918 году присоединился к Красной армии. Был командиром взвода, затем эскадрона. В декабре 1920-го - августе 1921 года участвовал в подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине.

С 1 февраля по 29 июля 1941-го занимал пост начальника Генерального штаба. Разработал план действий на случай войны с Германией. Его не смогли реализовать.

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С 23 июня Жуков возглавил ставку Главного командования на Юго-Западном направлении. Попытался перейти в наступление. Но его операции закончились гибелью и пленом сотен тысяч советских солдат, потерей значительной части танков, артиллерии и авиации.

В октябре 1941-го - январе 1942 года Жуков руководил обороной Москвы. Ценой больших потерь смог перейти в контрнаступление. Руководил другими наступательными операциями, в которых погибало большое количество советских солдат. Лично проводил массовые расстрелы военнослужащих. Военные называли его "мясником".

После войны Жуков руководил испытанием ядерного оружия на Тоцком полигоне в России. Участники операции и местные жители получили дозы радиации. Известно, что в зоне Тоцкого радиоактивного следа за 50 лет рождаемость снизилась почти в 3 раза, а число врожденных аномалий увеличилось на 60%.

В 1956-м участвовал в подавлении восстания в Венгрии.

После смерти маршала в 1974 году в СССР начался культ личности Жукова. При этом замалчивали его преступные действия.

Депутаты Харьковского городского совета на сессии в среду 24 февраля приняла решение переименовать просп. Петра Григоренко на маршала Жукова. Такое возвращение к советскому названию топонима произошло в третий раз. Решение утвердили при поддержке подавляющего большинства: "за" проголосовали 57 депутатов, против были 16, воздержались 6.