Мужчина во время ремонта нашел древние книги христиан-старообрядцев

Тимофей Назаренко наткнулся на старинные книги во время строительных работ Фото: facebook.com/oblmyzkray/

В Черкасской области раскопали ящик со старинными книгами. Одна из них датируется 1646 годом. Когда-то принадлежали православным христианам-старообрядцам. Все они являются перепечатками более старых изданий.

"К нам позвонил черкащанин Тимофей Назаренко и спросил, может ли он принести старые книги, найденные им во время строительных работ на недавно приобретенном участке. В тот же день вечером он принес найденную им коробку с книгами, обмотанную войлоком и веревками. Когда мы посмотрели на те книги, то едва не лишились дара речи. Потому что они действительно были старинные, примерно XVII - начала XVIII века.

Поскольку книги долго лежали в земле, они плохо сохранились и нуждаются в немедленной реставрации. Интересно, что среди них есть и печатные и рукописные ", - сообщила Укринформу заместитель директора по научной работе Черкасского областного краеведческого музея Татьяна Григоренко.

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На одной из находок нашли подпись мещанина и старообрядца Саввы Жилина. Другая книга принадлежала жителю Новгород-Северска. Но хоронили их в землю относительно недавно. Внутри нашли закладки начала XX в. и 1950-х.

Музейные работники благодарны хозяину, который нашел книги. Ведь распоряжаться их судьбой можно было по-разному. Впоследствии отреставрированные исторические находки можно будет увидеть в коллекции Черкасского областного краеведческого музея.

Книги считаются одними из самых дорогих вещей эпохи средневековья. Обычно их изготавливали в скрипториях при монастырях. Писались они вручную. Ценность книги определялась не только кропотливым ручным трудом специально обученных монахов, но и многочисленными украшениями на обложках.