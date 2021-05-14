Мужчина копал колодец и наткнулся на человеческий скелет

Скелет мог принадлежать немецкому солдату Фото: Суспільне Поділля

На территории частной усадьбы села Григорьевка Староконстантиновской теробщины при копании колодца нашли скелет человека. Захоронение датировано XX в.

Скелет обнаружил мужчина по имени Виктор Гадайчук. Увидел пальцы руки. Полицейские, прибывшие на место пришли к выводу, что скелет старый и посоветовали вызвать археологов, информирует "Суспільне Поділля".

Специалисты установили, что кости принадлежали молодому человеку ростом около 1,8 м. Их состояние свидетельствует о том, что мужчина погиб не более 100 лет назад. Не исключают, что мог быть немецким солдатом. Также при скелете нашли небольшой шнурок. Возможно, им связывали руки или ноги.

Перезахоронение неизвестного проведут на средства общины.

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Ученые идентифицировали одного из участников неудачной арктической экспедиции сэра Джона Франклина 1845 года с помощью ДНК и генеалогического анализа. Им оказался прапощик Джон Грегори, который работал инженером на борту корабля HMS Erebus. Кости мужчины обнаружили в 1859 году на острове Кинг-Уильям, территории Канады Нунавут, а изъяли из каменной могилы в 2013 году. Его ДНК совпало с ДНК, полученным от прямого потомка в пятом поколении. Грегори стал первым официально идентифицированным.