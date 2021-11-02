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среда, 03 ноября 2021 00:46

Мрачные улицы и кареты – показали фото Лондона 1900-го
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Ратуша
Фото: Fortepan
Лайтгел-хилл
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Центр Лондона
Вход в Гайд-парк

Gazeta.ua собрала фото Лондона 1900 годов.

Столица Британской империи тогда была гигантским городом. Но она страдала от многочисленных проблем.

Население города быстро росло. В Лондон съезжались бедные мигранты. Больше всего было ирландцев, евреев, китайцев. В бедном эмигрантском районе Уайтчепл произошли убийства проституток, приписываемые Джеку-потрошнику.

В городе была большая железнодорожная система. Паровозы загрязняли воздух и ухудшали уровень жизни в Лондоне.

Состоятельные люди уезжали из города и строили себе имения в окрестностях.

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Развивался публичный транспорт. В Лондоне была трамвайная система и метро. Первые автобусы начали работать в 1900 годах.

Во время мировых войн Лондон активно бомбила германская авиация. Большое количество построек Викторианской эпохи потеряли. Власти использовали это, чтобы построить новые удобные районы.

Показали фото индийцев второй половины ХІХ – начала ХХ ст.

В то время Индия была колонией Великобритании. Часть территории была под непосредственным управлением Лондона, часть была разделена на княжества. В них британские власти представляли резиденты при местных правителях.

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